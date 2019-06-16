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УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця закликає народних депутатів внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет» і виділити вже в цьому році перевізнику 7,1 млрд грн на оновлення приміського рухомого складу.
Дивися повний текст УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:16
Воровать надо меньше!
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:19
Про самоокупаемость, про кредиты не слышали? Тогда понятно, позиция "взять и поделить" срывает крышу, а слюна заливает обувь.
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Вадим Жураковский
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Додано: Чет 20 чер, 2019 17:23
Вадим Жураковский написав:
Про самоокупаемость, про кредиты не слышали? Тогда понятно, позиция "взять и поделить" срывает крышу, а слюна заливает обувь.
проблема в том что электрички убыточное направление. так что это чисто социалка
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