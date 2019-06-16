УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів

Додано: Чет 20 чер, 2019 21:34

fadykstas написав: электрички убыточное направление. электрички убыточное направление.

Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ?Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки !К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?