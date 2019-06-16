УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів
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yanyura написав:Вы просто посчитайте число льготников, бесплатно едущих в пригородной электричке (включая пенсионеров, полный перечень - п.2.1-2.16, https://uz.gov.ua/passengers/ticket_discounts/) и число таковых в пригородной маршрутке. Думаю, после этого у вас подобных вопросов не будет.
а какая разница льготник или нет, вы вообще понимаете смысл льготы, и как она реализуется?
LutsMan написав:что УЗ делает для решения ЭТОЙ (льготники, билет на одну остановку, взятки контролеров)проблемы? Отвечу сам - ничего! Их полностью устраивает эта система - поплакаться на свою социальную миссию, взять очередной кредит под ГАРАНТИЮ ГОСУДАРСТВА и распилить его, а платит по нему пусть бюджет. Гениально! В этом и проблема - руководство УЗ все устраивает.