УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів

Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:40

Вадим Жураковский написав: yanyura написав: Вы просто посчитайте число льготников, бесплатно едущих в пригородной электричке (включая пенсионеров, полный перечень - п.2.1-2.16, https://uz.gov.ua/passengers/ticket_discounts/ ) и число таковых в пригородной маршрутке. Думаю, после этого у вас подобных вопросов не будет. Вы просто посчитайте число льготников, бесплатно едущих в пригородной электричке (включая пенсионеров, полный перечень - п.2.1-2.16,) и число таковых в пригородной маршрутке. Думаю, после этого у вас подобных вопросов не будет.

а какая разница льготник или нет, вы вообще понимаете смысл льготы, и как она реализуется? а какая разница льготник или нет, вы вообще понимаете смысл льготы, и как она реализуется?

Вам надо теория или практика?По теории все ОК! Льготники реализуют свое право ездить бесплатно, государство возвращает УЗ за них деньги в полном объеме, хэппи-енд, все довольны!На практике государство возвращает лишь часть денег, остальные едут за счет УЗ. До определенного момента УЗ еще может это вытерпеть, за счет грузоперевозок, других внутренних резервов, но начинается очередное повышение цен на эл/эн, расходные материалы, комлектующие, да на сами же вагоны. И какие бы не были супер-пупер менеджеры, пусть даже работающие чисто за символическую плату, исправить они уже не могут.Если вспомните городской транспорт лет так 10-15 назад, то частные маршрутки тоже сперва возили бесплатно (для льготника) всех льготников, а бюджет через местные власти возмещал им стоимость проезда. Потом денег стало меньше, льготников больше, и теперь на городских маршрутках висят "1 льготное место" или "2 льготных места". Видимо это ждет и УЗ.Робкие попытки сделать монетизацию проезда встречают мощное сопротивление не только льготников, но и журналистов, и популистов (включая депутатов ВР) - льготнику то надо ездить минимум 30 дней в месяц, туда и обратно, да еще и делая 2-3 пересадки, т.е. 30*2*2(3) = 120(180) поездок в месяц, а государство предлагает заплатить ему лишь за 20-30 поездок...Если что - я сам трижды льготник (по 3-м Законам), т.ч. проблему знаю не теоретически.