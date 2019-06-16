УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів
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LutsMan написав:что УЗ делает для решения ЭТОЙ (льготники, билет на одну остановку, взятки контролеров)проблемы? Отвечу сам - ничего! Их полностью устраивает эта система - поплакаться на свою социальную миссию, взять очередной кредит под ГАРАНТИЮ ГОСУДАРСТВА и распилить его, а платит по нему пусть бюджет. Гениально! В этом и проблема - руководство УЗ все устраивает.
yanyura написав:Вы просто посчитайте число льготников, бесплатно едущих в пригородной электричке (включая пенсионеров, полный перечень - п.2.1-2.16, https://uz.gov.ua/passengers/ticket_discounts/) и число таковых в пригородной маршрутке. Думаю, после этого у вас подобных вопросов не будет.
а какая разница льготник или нет, вы вообще понимаете смысл льготы, и как она реализуется?
Вам надо теория или практика?
По теории все ОК! Льготники реализуют свое право ездить бесплатно, государство возвращает УЗ за них деньги в полном объеме, хэппи-енд, все довольны!
На практике государство возвращает лишь часть денег, остальные едут за счет УЗ. До определенного момента УЗ еще может это вытерпеть, за счет грузоперевозок, других внутренних резервов, но начинается очередное повышение цен на эл/эн, расходные материалы, комлектующие, да на сами же вагоны. И какие бы не были супер-пупер менеджеры, пусть даже работающие чисто за символическую плату, исправить они уже не могут.
Если вспомните городской транспорт лет так 10-15 назад, то частные маршрутки тоже сперва возили бесплатно (для льготника) всех льготников, а бюджет через местные власти возмещал им стоимость проезда. Потом денег стало меньше, льготников больше, и теперь на городских маршрутках висят "1 льготное место" или "2 льготных места". Видимо это ждет и УЗ.
Робкие попытки сделать монетизацию проезда встречают мощное сопротивление не только льготников, но и журналистов, и популистов (включая депутатов ВР) - льготнику то надо ездить минимум 30 дней в месяц, туда и обратно, да еще и делая 2-3 пересадки, т.е. 30*2*2(3) = 120(180) поездок в месяц, а государство предлагает заплатить ему лишь за 20-30 поездок...
Если что - я сам трижды льготник (по 3-м Законам), т.ч. проблему знаю не теоретически.
Бедная и несчастная укрза-ца ....... несколько лет назад купила 3 мобилки в платиновом и золотом корпусах!!!!! И так у них во всем. Да, там еще скандал был по поводу новых золотых унитазов в вагонах. Мой начальник пытался с ними поработать ))))) я отговорила. Столько, сколько они кинули фирм, сколько даже по судебным решениям не возвращено денег. В общем, слов приличных нет!!!
Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ? Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
Разные маршруты, разные цены. Например пригородный "электрон" Запорожье-Мелитополь стоит 40грн, а автобус тот же - не менее 110грн. Сразу всё поменялось в разрезе "почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике" да? И это отбросив всё - начиная с того что собираемость за проезд в маршрутке 100%, а в электричке сколько? я помнится ездил в пригородном поезде по студенческому, так даже билет не брал, "на лапу" кидал пол стоимости от официальной "половинной" стоимости по студенческому и был таков. То есть УЗ ноль. И так пол вагона точно делало. Сейчас навряд ли что-то изменилось
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
yanyura написав:.. сам трижды льготник (по 3-м Законам)..
и чо - пользуетесь активно?
Хотите верьте, хотите нет, но на автотранспорте (межгород и пригород) единично (последний раз где-то лет 5 назад, может и больше, но тогда у меня просто не было денег заплатить за проезд, не рассчитал траты), хотя могу пользоваться "без ограничения числа поездок независимо от места проживания, круглый год", электричку "вживую" видел лет 20 назад, на городском транспорте только в трамваях, троллейбусах, метро, когда бываю в городах, на маршрутках молча плачу полную стоимость, хотя опять же могу ездить бесплатно независимо от табличек "1/2 льготных места" - именно потому, что знаю, как покупается, ремонтируется, заправляется этот транспорт.
ЖКХ пользуюсь полностью, но за них государство 100% возмещает предоставителю услуг.
Faceless написав:Подавляющее большинство ездит или по стоимости проезда на 1 станцию или вообще зайцем Контролёры сами же просто на карман берут стоимость проезда на 1 станцию. Чтобы что-то исправить, нужны колоссальные вложения в оборудование, в турникеты, ограждения на станциях, платформах, нормальные зарплаты персоналу и особенно контролерам, подвижной состав.
Ограждения есть) Ну по крайней мере в Киеве на больших станция точной - Дарница, Выдубычи, Киев-Пассажирский. Но это не мешает людям через эти заборы лазить.
LutsMan написав:К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
Потому что частный перевозчик не берет на себя обязательств возить бюджетников и пенсионеров. А УЗ должна это делать.