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ЗАЗ представив нову
модель міського автобуса

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:33

  Faceless написав:
titanik написав:Современный городской автобус должен быть электрическим
Троллейбусом :)


Сейчас в мире 425 тысяч электрических автобусов. Правда 99% - в Китае.
https://www.spokesman.com/stories/2019/jul/01/getting-there-china-leads-the-way-with-the-worlds-/
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:35

Про китайські, німецькі та американські складові в автобусі написали, а які там українські компоненти?

  max_us_ua написав:ВВП України на душу населення в самі гладкі роки незалежності (2008 і 2013) ніколи не досягав показника 1990 року

Що це за ВВП 1990 року? В якій валюті він вимірювався? В ракетах?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:56

Re: ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

опять ЗАЗовцы слизали дизайн с китайского автопрома, но выставляют как "собственную разработку". ЗАЗ походу ничего своего не придумает)))) Новая Форза - это cherry A13, старая форза = швероле авео, заз ланос = шевроле ланос. Также и с автобусом. Автопром в Украине пАмёр к сожалению.... С корпорацией Богдан та же история, тоже выставляют ладу 2110 как Богдан 2110, а пикапы для АТО, которые Great Wall, то лепят шильдики БОГДАН. Зрада! :o :cry:
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