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Кличко звільнив главу підприємства,
відповідального за...

Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58

Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу КМДА.

Дивися повний текст Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за стан мостів у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58

Ну да, балансодержатель... А Виталик, его назначивший, значит не при чем.
nalim
 
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