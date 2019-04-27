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Чи досягли б Ви успіху,
як власник СТО? (тест)

Чи досягли б Ви успіху, як власник СТО? (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:57

Чи досягли б Ви успіху, як власник СТО? (тест)

Пропонуємо до обговорення:
Станції технічного обслуговування (СТО) будуть потрібні завжди.

Дивися повний текст Чи досягли б Ви успіху, як власник СТО? (тест).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:57

Я так розумію, це прихована реклама Приват 24. Після 4 запитання вимкнув тест, оскільки продовжувати не доцільно.
michalskiya
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