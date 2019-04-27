Станції технічного обслуговування (СТО) будуть потрібні завжди.
Дивися повний текст Чи досягли б Ви успіху, як власник СТО? (тест).
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:57
Чи досягли б Ви успіху, як власник СТО? (тест)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи досягли б Ви успіху, як власник СТО? (тест).
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:57
Я так розумію, це прихована реклама Приват 24. Після 4 запитання вимкнув тест, оскільки продовжувати не доцільно.
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