З 25 жовтня 2019 року в Україні у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1000 гривень.
Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07
В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:39
Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.
Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения
https://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:52
это они так собрались бороться с теневой экономикой. сразу бы монету вводили а не купюру. легче взятки давать было бы
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:01
Вас только дизайн интересует?
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:03
Скорее просто заняться нечем
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:12
Тогда понятно.
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:15
Развернутый ответ на Ваш вопрос в статье по ссылке, которая как раз и посвящена правовому аспекту выбора дизайна украинских банкнот в т.ч. и в части исторического деятеля на них.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:18
Как по мне, то пусть там хоть хрен с редькой нарисуют, меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:22
В статье рассматривается конкретно-исторический и правовой аспект именно вопросов дизайна банкноты 1000 грн.
Т.е. деньги в Украине в т.ч. по части дизайна должны соответствовать некоторым правовым нормам.
Детали по ссылке https://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Вопросы инфляции и дефляции - тема отдельная.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:04
Re: В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
Лишь о накопившейся с момента ввода купюры 500 грн, которая тогда была весьма крупной суммой.
Сам по себе ввод спустя столько лет нового номинала (и то меньше 40 долл экв) не говорит и о грядущей инфляции, ни о девальвации. Момент назрел.
И хотя я в целом за уменьшение роли налички, но посмотрим объективно. Сейчас средняя ЗП по стране это уже примерно пачка сотками, или полпачки двухсотками - в кошелек не засунешь. Условный айфон - больше, чем пачка Лесями. Тачка среднего ценового диапазона - кирпич пятисоток. Чтобы заплатить кешем за хороший шоппинг, или бытовую технику, или хороший комп, надо буквально изнасиловать банкомат, так как даже без лимитов он за раз не может дать больше 20 000 грн даже теоретически, даже самыми крупными купюрами.
Имхо, оптимальный максимальный номинал купюры такой, при котором 1 среднюю зарплату можно выложить не более, чем 2 купюрами наибольшего номинала. Когда для средней ЗП надо уже более 10 купюр максимального номинала, надо добавлять бОльший номинал и убирать что-то из меньших.
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