RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'явиться
банкнота 1000 гривень (фото)

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

Пропонуємо до обговорення:
З 25 жовтня 2019 року в Україні у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1000 гривень.

Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89485
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:39

Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 962
З нами з: 29.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:52

это они так собрались бороться с теневой экономикой. сразу бы монету вводили а не купюру. легче взятки давать было бы
azon
 
Повідомлень: 135
З нами з: 06.09.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:01

  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?
vetka
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 04.03.14
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:03

  vetka написав:
  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?

Скорее просто заняться нечем :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24918
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:12

  Faceless написав:
  vetka написав:
  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?

Скорее просто заняться нечем :mrgreen:

Тогда понятно.
vetka
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 04.03.14
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:15

  vetka написав:
  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?


Развернутый ответ на Ваш вопрос в статье по ссылке, которая как раз и посвящена правовому аспекту выбора дизайна украинских банкнот в т.ч. и в части исторического деятеля на них.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 962
З нами з: 29.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:18

  ZINCHENKO написав:
  vetka написав:
  ZINCHENKO написав:Интересно какими будут правовые основания выбора дизайна.

Купюра в 1000 грн. О ее валидности как платежного средства с правовой точки зрения

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вас только дизайн интересует?


Развернутый ответ на Ваш вопрос в статье по ссылке, которая как раз и посвящена правовому аспекту выбора дизайна украинских банкнот в т.ч. и в части исторического деятеля на них.

Как по мне, то пусть там хоть хрен с редькой нарисуют, меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...
vetka
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 04.03.14
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:22

В статье рассматривается конкретно-исторический и правовой аспект именно вопросов дизайна банкноты 1000 грн.

Т.е. деньги в Украине в т.ч. по части дизайна должны соответствовать некоторым правовым нормам.

Детали по ссылке https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

Вопросы инфляции и дефляции - тема отдельная.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 962
З нами з: 29.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:04

Re: В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

  vetka написав:меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...

Лишь о накопившейся с момента ввода купюры 500 грн, которая тогда была весьма крупной суммой.
Сам по себе ввод спустя столько лет нового номинала (и то меньше 40 долл экв) не говорит и о грядущей инфляции, ни о девальвации. Момент назрел.
И хотя я в целом за уменьшение роли налички, но посмотрим объективно. Сейчас средняя ЗП по стране это уже примерно пачка сотками, или полпачки двухсотками - в кошелек не засунешь. Условный айфон - больше, чем пачка Лесями. Тачка среднего ценового диапазона - кирпич пятисоток. Чтобы заплатить кешем за хороший шоппинг, или бытовую технику, или хороший комп, надо буквально изнасиловать банкомат, так как даже без лимитов он за раз не может дать больше 20 000 грн даже теоретически, даже самыми крупными купюрами.
Имхо, оптимальный максимальный номинал купюры такой, при котором 1 среднюю зарплату можно выложить не более, чем 2 купюрами наибольшего номинала. Когда для средней ЗП надо уже более 10 купюр максимального номинала, надо добавлять бОльший номинал и убирать что-то из меньших.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24918
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні
R2 » Вів 25 чер, 2019 12:29
2 43
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 13:42
igorbuda52
В Україні закривають журнал "Барвінок", який видавали з...
R2 » Вів 25 чер, 2019 12:09
2 38
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 12:11
Вкладчик1234
Де в Україні найдорожчий та найдешевший бензин
R2 » Пон 24 чер, 2019 16:28
4 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 07:26
Кузя

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72554)
25.06.2019 16:04
EximBonus Bot (471)
25.06.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.