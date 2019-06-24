В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

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vetka написав:меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...
Лишь о накопившейся с момента ввода купюры 500 грн, которая тогда была весьма крупной суммой. Сам по себе ввод спустя столько лет нового номинала (и то меньше 40 долл экв) не говорит и о грядущей инфляции, ни о девальвации. Момент назрел. И хотя я в целом за уменьшение роли налички, но посмотрим объективно. Сейчас средняя ЗП по стране это уже примерно пачка сотками, или полпачки двухсотками - в кошелек не засунешь. Условный айфон - больше, чем пачка Лесями. Тачка среднего ценового диапазона - кирпич пятисоток. Чтобы заплатить кешем за хороший шоппинг, или бытовую технику, или хороший комп, надо буквально изнасиловать банкомат, так как даже без лимитов он за раз не может дать больше 20 000 грн даже теоретически, даже самыми крупными купюрами. Имхо, оптимальный максимальный номинал купюры такой, при котором 1 среднюю зарплату можно выложить не более, чем 2 купюрами наибольшего номинала. Когда для средней ЗП надо уже более 10 купюр максимального номинала, надо добавлять бОльший номинал и убирать что-то из меньших.
Далеко не все покупают новые авто, айфоны и шопятся на десятки тысяч гривен. У многих пенсионеров пенсия в месяц 3 купюры по 500 грн. Поэтому для миллионов людей купюра в 1000 грн - тревожный звонок.
vetka автор привел объяснение почему введение купюры в 1000 грн. и её использование как платежного средства имеет сомнительные законные основания. дальше уже каждый сам пусть думает что происходит в стране.
vetka написав:меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...
Лишь о накопившейся с момента ввода купюры 500 грн, которая тогда была весьма крупной суммой. Сам по себе ввод спустя столько лет нового номинала (и то меньше 40 долл экв) не говорит и о грядущей инфляции, ни о девальвации. Момент назрел. И хотя я в целом за уменьшение роли налички, но посмотрим объективно. Сейчас средняя ЗП по стране это уже примерно пачка сотками, или полпачки двухсотками - в кошелек не засунешь. Условный айфон - больше, чем пачка Лесями. Тачка среднего ценового диапазона - кирпич пятисоток. Чтобы заплатить кешем за хороший шоппинг, или бытовую технику, или хороший комп, надо буквально изнасиловать банкомат, так как даже без лимитов он за раз не может дать больше 20 000 грн даже теоретически, даже самыми крупными купюрами. Имхо, оптимальный максимальный номинал купюры такой, при котором 1 среднюю зарплату можно выложить не более, чем 2 купюрами наибольшего номинала. Когда для средней ЗП надо уже более 10 купюр максимального номинала, надо добавлять бОльший номинал и убирать что-то из меньших.
Далеко не все покупают новые авто, айфоны и шопятся на десятки тысяч гривен. У многих пенсионеров пенсия в месяц 3 купюры по 500 грн. Поэтому для миллионов людей купюра в 1000 грн - тревожный звонок.
Тем не менее, миллионы и зара атывают, и покупают, и шопятся. А "звоночек" от неграмотности, будто что-то сильно измениться от того, что среднюю зарплату теперь можно положить в кошелек не 20-ю купюра и, а 10-ю, и будто 500-ки сдерживали рост цен
ZINCHENKO написав:НБУ же считает, что любую - даже самую большую зарплату можно поместить на одной платежной карте стандартного размера. А в случае современного банкинга так и карты как таковые физически не нужны.
Аргумент ни о чем. Нам ещё очень далеко до кешлесс экономики, а наибольшая купюра ценностью менее 20 долл, что сложно в магазине скупиться на меньшую сумму, это не совсем нормально. Это и расходы на инкассацию, и банальное неудобство. Речь же не о 10000
меня другое беспокоит - сейчас у меня в городе в приватовских банкоматах в основном только 200 и 500 грн купюры. ниже - проблема найти. А если появится 1000 грн - то не будет ли потом в наличии только 500 грн и 1000 грн?
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RomanTik написав:меня другое беспокоит - сейчас у меня в городе в приватовских банкоматах в основном только 200 и 500 грн купюры. ниже - проблема найти. А если появится 1000 грн - то не будет ли потом в наличии только 500 грн и 1000 грн?
Кассиры АТБ пьют валидол )) Их и от 500 грн нервный тик бил.
Проблема 1000 грн купюры надумана, главное общее количество денег в бюджете семьи, а не то как они оформлены. Сегодня мой знакомый кассир в Авале, а уж их работа завязана на купюрном составе плотно, сказала, что ей по фиг будет эта купюра в 1000 грн или нет, лучше бы зарплату подняли на 1000 грн.