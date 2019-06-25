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В Україні з'явиться
банкнота 1000 гривень (фото)

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:55

Re: В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

на текущий момент нал дороже безнала примерно на 7-8%. На совсем тупом примере: в несетевых(!) интернет-магазинах промтовары за нал дешевле. Сами заводы-производители в "схемах" участвуют опосредовано: они предлагают клиенту посредника, который за нал им продаст дешевле. В масштабах страны это сотни миллиардов гривень. Спрос на нал во многом формируют фирмы-экспортеры, в том числе благодаря автоматическому возмещению НДС.
пока существуют помойки и крышевание таковых на всех уровнях нал будет актуальным.
ни одна власть с этим не справилась ибо пчелы с медом не воюют.
поэтому нал форева!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:52

  Rainbow написав:
  RomanTik написав:меня другое беспокоит - сейчас у меня в городе в приватовских банкоматах в основном только 200 и 500 грн купюры. ниже - проблема найти. А если появится 1000 грн - то не будет ли потом в наличии только 500 грн и 1000 грн?

Для магазинов, кафе, кино есть деньги на карте и снимать их для того что бы потом об них руки на кассе марать и доставлять неудобства себе и другим людям, какой смысл?

Теперь прочитайте мое сообщение которое прямо над вашим и вопрос "зачем нал" отпадет )))
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RomanTik
 
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