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банкнота 1000 гривень (фото)

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:55

Re: В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

на текущий момент нал дороже безнала примерно на 7-8%. На совсем тупом примере: в несетевых(!) интернет-магазинах промтовары за нал дешевле. Сами заводы-производители в "схемах" участвуют опосредовано: они предлагают клиенту посредника, который за нал им продаст дешевле. В масштабах страны это сотни миллиардов гривень. Спрос на нал во многом формируют фирмы-экспортеры, в том числе благодаря автоматическому возмещению НДС.
пока существуют помойки и крышевание таковых на всех уровнях нал будет актуальным.
ни одна власть с этим не справилась ибо пчелы с медом не воюют.
поэтому нал форева!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:52

  Rainbow написав:
  RomanTik написав:меня другое беспокоит - сейчас у меня в городе в приватовских банкоматах в основном только 200 и 500 грн купюры. ниже - проблема найти. А если появится 1000 грн - то не будет ли потом в наличии только 500 грн и 1000 грн?

Для магазинов, кафе, кино есть деньги на карте и снимать их для того что бы потом об них руки на кассе марать и доставлять неудобства себе и другим людям, какой смысл?

Теперь прочитайте мое сообщение которое прямо над вашим и вопрос "зачем нал" отпадет )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:41

  Faceless написав:Я то видимо в курсе и статистики и просто реалий, вы бы сами ознакомились, чем всякими глупостями касательно правовой стороны дизайна заниматься.
И долей операций по снятию наличных среди общего количества транзакций, по сумме и количеству. И уровнем доверия к БС. И реалиями касательно терминалов в небольших городах и сёлах.
Стремление сократить долю наличных операций это одно. И эта тенденция никуда не делась. Совершенно другое - вопросы удобства и целесообразности. Аналитика того же НБУ показывает, что 200 грн уже самая ходовая купюра - предпоследняя по номиналу. Наибольшая купюра - меньше 20 долл. В купюрах среднего номинала - 100 грн - средняя зарплата это уже пачка(!!!) купюр, не во всякий кошелёк засунешь.
Так что не надо лирики про что там НБУ считает и про современный банкинг. Вы б ещё предложили 500 и 200 отменить, чтобы стимулировать на карточные расчёты перейти. Видимо весь ЕС с США и Великобританией такие дураки, что у них наибольшая купюра минимум в разы дороже, чем у нас, при меньшей доле кеша в обороте


Правовые вопросы валидности 1000 как платежного средства, изложенные здесь

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

актуальности не утратили и пояснений не обрели.

Если для Вас правовая сторона вопроса - глупости, то, очевидно, в случае неприятностей Вы в полицию не обратитесь и будете разрешать ситуацию традиционно для 90-х "по понятиям"? Ответ немного предсказуем, как мне кажется, уважаемый.

Что касается цифр, то я ими озаботился достаточно давно по ссылке и рекомендую Вам освежить свои взгляды на тенденции

https://news.finance.ua/ru/news/-/433697

Ваша позиция про разобщенность реальных процессингов и реестров мне тоже знакома, но она не исключает изменений в будущем. Это отдельная дискуссия.

Если вы вспомните сюжет незабвенного фильма из Голливуда о плицейских, то в Вашей памяти всплывет сцена, где коллега спрашивает у коллеги есть ли у него 100 УСД. Ответ гласит, что у него жена и дети в связи с чем реальные 100 УСД он не видел давно. Фильм конечно художественный, но некоторые социальные аспекты отражает. 20 - наиболее ходовой номинал в США.

В связи с этим возникает вопрос - давно ли Вы видели работника, которому зарплату выдают 2 пачками "необналиченных" гривен?

Что касается ЕС, то 500 печатать перестали. В реальной жизни их видели далеко не все кассиры LIDL.

Вы в курсе реалий сельскохозяйственного бизнеса в сезон в финансовом разрезе?

Ну и коллега выше расшифровал Вашу точку зрения о значении пчеловодства в финансовой политике :D
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:02

Re: В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

ZINCHENKO написав:
  Faceless написав:Я то видимо в курсе и статистики и просто реалий, вы бы сами ознакомились, чем всякими глупостями касательно правовой стороны дизайна заниматься.
И долей операций по снятию наличных среди общего количества транзакций, по сумме и количеству. И уровнем доверия к БС. И реалиями касательно терминалов в небольших городах и сёлах.
Стремление сократить долю наличных операций это одно. И эта тенденция никуда не делась. Совершенно другое - вопросы удобства и целесообразности. Аналитика того же НБУ показывает, что 200 грн уже самая ходовая купюра - предпоследняя по номиналу. Наибольшая купюра - меньше 20 долл. В купюрах среднего номинала - 100 грн - средняя зарплата это уже пачка(!!!) купюр, не во всякий кошелёк засунешь.
Так что не надо лирики про что там НБУ считает и про современный банкинг. Вы б ещё предложили 500 и 200 отменить, чтобы стимулировать на карточные расчёты перейти. Видимо весь ЕС с США и Великобританией такие дураки, что у них наибольшая купюра минимум в разы дороже, чем у нас, при меньшей доле кеша в обороте


Правовые вопросы валидности 1000 как платежного средства, изложенные здесь

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

актуальности не утратили и пояснений не обрели.

Если для Вас правовая сторона вопроса - глупости, то, очевидно, в случае неприятностей Вы в полицию не обратитесь и будете разрешать ситуацию традиционно для 90-х "по понятиям"? Ответ немного предсказуем, как мне кажется, уважаемый.

Что касается цифр, то я ими озаботился достаточно давно по ссылке и рекомендую Вам освежить свои взгляды на тенденции

https://news.finance.ua/ru/news/-/433697

Ваша позиция про разобщенность реальных процессингов и реестров мне тоже знакома, но она не исключает изменений в будущем. Это отдельная дискуссия.

Если вы вспомните сюжет незабвенного фильма из Голливуда о плицейских, то в Вашей памяти всплывет сцена, где коллега спрашивает у коллеги есть ли у него 100 УСД. Ответ гласит, что у него жена и дети в связи с чем реальные 100 УСД он не видел давно. Фильм конечно художественный, но некоторые социальные аспекты отражает. 20 - наиболее ходовой номинал в США.

В связи с этим возникает вопрос - давно ли Вы видели работника, которому зарплату выдают 2 пачками "необналиченных" гривен?

Что касается ЕС, то 500 печатать перестали. В реальной жизни их видели далеко не все кассиры LIDL.

Вы в курсе реалий сельскохозяйственного бизнеса в сезон в финансовом разрезе?

Ну и коллега выше расшифровал Вашу точку зрения о значении пчеловодства в финансовой политике :D


Впечатление, что вы стараетесь выглядеть глупее,чем есть на самом деле.
Глупости - тратить многие часы на статьи по высосанным из пальца темам. Обращения в полицию тут вообще ни при чем.

Моя позиция по процессингам с реестрами осталась той же, но это вообще к теме не относится, да и не вижу смысла вести дискуссию с вами, я уже понял, что вы крайне далеки от понимания вопроса.

В ЕС, даже без 500 евро, наиболее ходовая купюра - не максимального номинала, и не пред максимального. Это как раз то, на что я указывал выше.

В США, представьте, та же ситуация, вы и сами подтвердили. Им хватает существующей линейки номиналов и сейчас, а ещё лет 30 назад хватало и меньших.

У нас же на момент максимальная купюра ценностью менее 20 долл и чуть более 15 евро. Кто знает, может к моменту введения новой будет и того меньше.

Хочу в принципе увидеть "пачку необналиченных гривен". Очень интересно,что это.

А касательно работников - и так знаю тех, кто, зарабатывая и поболее средней ЗП, обналичивает ее. Бизнес, который работает с большими суммами наличных, которых у них целые торбы ежедневно. Ситуации, когда при необходимости оплатить наличкой казалось бы обычные вещи - не авто или недвижимость, сталкиваешься с целыми пачками купюр.

Кто там выше и что расшифровал? Шутить - не ваше.


Экономика не погибнет, конечно, без новой купюры. Но и проблем новый номинал не создаст, объективно, потребность в нем назрела. А разводить панику "инфляция девальвация" тут совсем не уместно.

Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:39

  Faceless написав:..
А касательно работников - и так знаю тех, кто, зарабатывая и поболее средней ЗП, обналичивает ее. Бизнес, который работает с большими суммами наличных, которых у них целые торбы ежедневно. Ситуации, когда при необходимости оплатить наличкой ..

вы дискутируете о теплом и мягком. Один говорит о том, что надо обезналичиваться, второй - о удобстве пользования и, неожиданно, инфляции.
Глобально, нал - это проблема. У всех знакомых бизнесменов одни и те же проблемы. Например, передача крупных сумм денег за реализованный в регионы товар. Не говоря уже о проблемах с кредитованием наличных операций и т.д.
А безнал - это дорого. Налоги там, налоги сям, приводят к сильному росту издержек, что ложатся на товары - купленные или произведенные. С тобой никто не хочет работать. Даже таможенники в Одессе презрительно смотрят и так и норовят индикативы влупить посуровее "белым"- а ты судись, сколько влезет. Мелкие не судятся - это удел "мажоров".
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:20

  Faceless написав:
ZINCHENKO написав:
  Faceless написав:Я то видимо в курсе и статистики и просто реалий, вы бы сами ознакомились, чем всякими глупостями касательно правовой стороны дизайна заниматься.
И долей операций по снятию наличных среди общего количества транзакций, по сумме и количеству. И уровнем доверия к БС. И реалиями касательно терминалов в небольших городах и сёлах.
Стремление сократить долю наличных операций это одно. И эта тенденция никуда не делась. Совершенно другое - вопросы удобства и целесообразности. Аналитика того же НБУ показывает, что 200 грн уже самая ходовая купюра - предпоследняя по номиналу. Наибольшая купюра - меньше 20 долл. В купюрах среднего номинала - 100 грн - средняя зарплата это уже пачка(!!!) купюр, не во всякий кошелёк засунешь.
Так что не надо лирики про что там НБУ считает и про современный банкинг. Вы б ещё предложили 500 и 200 отменить, чтобы стимулировать на карточные расчёты перейти. Видимо весь ЕС с США и Великобританией такие дураки, что у них наибольшая купюра минимум в разы дороже, чем у нас, при меньшей доле кеша в обороте


Правовые вопросы валидности 1000 как платежного средства, изложенные здесь

https://news.finance.ua/ru/news/-/399597

актуальности не утратили и пояснений не обрели.

Если для Вас правовая сторона вопроса - глупости, то, очевидно, в случае неприятностей Вы в полицию не обратитесь и будете разрешать ситуацию традиционно для 90-х "по понятиям"? Ответ немного предсказуем, как мне кажется, уважаемый.

Что касается цифр, то я ими озаботился достаточно давно по ссылке и рекомендую Вам освежить свои взгляды на тенденции

https://news.finance.ua/ru/news/-/433697

Ваша позиция про разобщенность реальных процессингов и реестров мне тоже знакома, но она не исключает изменений в будущем. Это отдельная дискуссия.

Если вы вспомните сюжет незабвенного фильма из Голливуда о плицейских, то в Вашей памяти всплывет сцена, где коллега спрашивает у коллеги есть ли у него 100 УСД. Ответ гласит, что у него жена и дети в связи с чем реальные 100 УСД он не видел давно. Фильм конечно художественный, но некоторые социальные аспекты отражает. 20 - наиболее ходовой номинал в США.

В связи с этим возникает вопрос - давно ли Вы видели работника, которому зарплату выдают 2 пачками "необналиченных" гривен?

Что касается ЕС, то 500 печатать перестали. В реальной жизни их видели далеко не все кассиры LIDL.

Вы в курсе реалий сельскохозяйственного бизнеса в сезон в финансовом разрезе?

Ну и коллега выше расшифровал Вашу точку зрения о значении пчеловодства в финансовой политике :D


Впечатление, что вы стараетесь выглядеть глупее,чем есть на самом деле.
Глупости - тратить многие часы на статьи по высосанным из пальца темам. Обращения в полицию тут вообще ни при чем.

Моя позиция по процессингам с реестрами осталась той же, но это вообще к теме не относится, да и не вижу смысла вести дискуссию с вами, я уже понял, что вы крайне далеки от понимания вопроса.

В ЕС, даже без 500 евро, наиболее ходовая купюра - не максимального номинала, и не пред максимального. Это как раз то, на что я указывал выше.

В США, представьте, та же ситуация, вы и сами подтвердили. Им хватает существующей линейки номиналов и сейчас, а ещё лет 30 назад хватало и меньших.

У нас же на момент максимальная купюра ценностью менее 20 долл и чуть более 15 евро. Кто знает, может к моменту введения новой будет и того меньше.

Хочу в принципе увидеть "пачку необналиченных гривен". Очень интересно,что это.

А касательно работников - и так знаю тех, кто, зарабатывая и поболее средней ЗП, обналичивает ее. Бизнес, который работает с большими суммами наличных, которых у них целые торбы ежедневно. Ситуации, когда при необходимости оплатить наличкой казалось бы обычные вещи - не авто или недвижимость, сталкиваешься с целыми пачками купюр.

Кто там выше и что расшифровал? Шутить - не ваше.


Экономика не погибнет, конечно, без новой купюры. Но и проблем новый номинал не создаст, объективно, потребность в нем назрела. А разводить панику "инфляция девальвация" тут совсем не уместно.

Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk


Переход на личности это один из первых признаков троллигна из чего следует, что Вы дискутирете не в целях установления истины, а с иными целями, вероятно, в т.ч. - самоутверждения. Это нормально в интернете, сами понимаете. В связи с этим ответной реакции на колкости Вы не получите и очень здорово, что Ваше мнение по сути ни на что не влияет.

Если же Вы решите все же покритиковать материал
https://news.finance.ua/ru/news/-/399597
о валидности 1000 как платежного средства по существу, то это будет куда конструктивнее высказывания личных оценочных суждений о глупостях и юморе - здесь это мало кому интересно, скорее всего. :D
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:22

  sequence написав: вы дискутируете о теплом и мягком.

А безнал - это дорого..


Мы не дискутируем. Фейслес, похоже, троллит в свободное время.

А вот мнение о том, что безнал - дорого, очень своевременное и является самостоятельной проблемной темой. Правда не все пока готовы это осознать.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:25

Мне кажется, что на купюрах в 50 и 1000 грн изображены братья-близнецы, только фамилии у них почему-то разные
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