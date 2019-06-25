В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

Додано: Сер 26 чер, 2019 14:02

ZINCHENKO написав: Faceless написав: Я то видимо в курсе и статистики и просто реалий, вы бы сами ознакомились, чем всякими глупостями касательно правовой стороны дизайна заниматься.

И долей операций по снятию наличных среди общего количества транзакций, по сумме и количеству. И уровнем доверия к БС. И реалиями касательно терминалов в небольших городах и сёлах.

Стремление сократить долю наличных операций это одно. И эта тенденция никуда не делась. Совершенно другое - вопросы удобства и целесообразности. Аналитика того же НБУ показывает, что 200 грн уже самая ходовая купюра - предпоследняя по номиналу. Наибольшая купюра - меньше 20 долл. В купюрах среднего номинала - 100 грн - средняя зарплата это уже пачка(!!!) купюр, не во всякий кошелёк засунешь.

Так что не надо лирики про что там НБУ считает и про современный банкинг. Вы б ещё предложили 500 и 200 отменить, чтобы стимулировать на карточные расчёты перейти. Видимо весь ЕС с США и Великобританией такие дураки, что у них наибольшая купюра минимум в разы дороже, чем у нас, при меньшей доле кеша в обороте Я то видимо в курсе и статистики и просто реалий, вы бы сами ознакомились, чем всякими глупостями касательно правовой стороны дизайна заниматься.И долей операций по снятию наличных среди общего количества транзакций, по сумме и количеству. И уровнем доверия к БС. И реалиями касательно терминалов в небольших городах и сёлах.Стремление сократить долю наличных операций это одно. И эта тенденция никуда не делась. Совершенно другое - вопросы удобства и целесообразности. Аналитика того же НБУ показывает, что 200 грн уже самая ходовая купюра - предпоследняя по номиналу. Наибольшая купюра - меньше 20 долл. В купюрах среднего номинала - 100 грн - средняя зарплата это уже пачка(!!!) купюр, не во всякий кошелёк засунешь.Так что не надо лирики про что там НБУ считает и про современный банкинг. Вы б ещё предложили 500 и 200 отменить, чтобы стимулировать на карточные расчёты перейти. Видимо весь ЕС с США и Великобританией такие дураки, что у них наибольшая купюра минимум в разы дороже, чем у нас, при меньшей доле кеша в обороте



Правовые вопросы валидности 1000 как платежного средства, изложенные здесь



https://news.finance.ua/ru/news/-/399597



актуальности не утратили и пояснений не обрели.



Если для Вас правовая сторона вопроса - глупости, то, очевидно, в случае неприятностей Вы в полицию не обратитесь и будете разрешать ситуацию традиционно для 90-х "по понятиям"? Ответ немного предсказуем, как мне кажется, уважаемый.



Что касается цифр, то я ими озаботился достаточно давно по ссылке и рекомендую Вам освежить свои взгляды на тенденции



https://news.finance.ua/ru/news/-/433697



Ваша позиция про разобщенность реальных процессингов и реестров мне тоже знакома, но она не исключает изменений в будущем. Это отдельная дискуссия.



Если вы вспомните сюжет незабвенного фильма из Голливуда о плицейских, то в Вашей памяти всплывет сцена, где коллега спрашивает у коллеги есть ли у него 100 УСД. Ответ гласит, что у него жена и дети в связи с чем реальные 100 УСД он не видел давно. Фильм конечно художественный, но некоторые социальные аспекты отражает. 20 - наиболее ходовой номинал в США.



В связи с этим возникает вопрос - давно ли Вы видели работника, которому зарплату выдают 2 пачками "необналиченных" гривен?



Что касается ЕС, то 500 печатать перестали. В реальной жизни их видели далеко не все кассиры LIDL.



Вы в курсе реалий сельскохозяйственного бизнеса в сезон в финансовом разрезе?



Ну и коллега выше расшифровал Вашу точку зрения о значении пчеловодства в финансовой политике Правовые вопросы валидности 1000 как платежного средства, изложенные здесьактуальности не утратили и пояснений не обрели.Если для Вас правовая сторона вопроса - глупости, то, очевидно, в случае неприятностей Вы в полицию не обратитесь и будете разрешать ситуацию традиционно для 90-х "по понятиям"? Ответ немного предсказуем, как мне кажется, уважаемый.Что касается цифр, то я ими озаботился достаточно давно по ссылке и рекомендую Вам освежить свои взгляды на тенденцииВаша позиция про разобщенность реальных процессингов и реестров мне тоже знакома, но она не исключает изменений в будущем. Это отдельная дискуссия.Если вы вспомните сюжет незабвенного фильма из Голливуда о плицейских, то в Вашей памяти всплывет сцена, где коллега спрашивает у коллеги есть ли у него 100 УСД. Ответ гласит, что у него жена и дети в связи с чем реальные 100 УСД он не видел давно. Фильм конечно художественный, но некоторые социальные аспекты отражает. 20 - наиболее ходовой номинал в США.В связи с этим возникает вопрос - давно ли Вы видели работника, которому зарплату выдают 2 пачками "необналиченных" гривен?Что касается ЕС, то 500 печатать перестали. В реальной жизни их видели далеко не все кассиры LIDL.Вы в курсе реалий сельскохозяйственного бизнеса в сезон в финансовом разрезе?Ну и коллега выше расшифровал Вашу точку зрения о значении пчеловодства в финансовой политике

Впечатление, что вы стараетесь выглядеть глупее,чем есть на самом деле.Глупости - тратить многие часы на статьи по высосанным из пальца темам. Обращения в полицию тут вообще ни при чем.Моя позиция по процессингам с реестрами осталась той же, но это вообще к теме не относится, да и не вижу смысла вести дискуссию с вами, я уже понял, что вы крайне далеки от понимания вопроса.В ЕС, даже без 500 евро, наиболее ходовая купюра - не максимального номинала, и не пред максимального. Это как раз то, на что я указывал выше.В США, представьте, та же ситуация, вы и сами подтвердили. Им хватает существующей линейки номиналов и сейчас, а ещё лет 30 назад хватало и меньших.У нас же на момент максимальная купюра ценностью менее 20 долл и чуть более 15 евро. Кто знает, может к моменту введения новой будет и того меньше.Хочу в принципе увидеть "пачку необналиченных гривен". Очень интересно,что это.А касательно работников - и так знаю тех, кто, зарабатывая и поболее средней ЗП, обналичивает ее. Бизнес, который работает с большими суммами наличных, которых у них целые торбы ежедневно. Ситуации, когда при необходимости оплатить наличкой казалось бы обычные вещи - не авто или недвижимость, сталкиваешься с целыми пачками купюр.Кто там выше и что расшифровал? Шутить - не ваше.Экономика не погибнет, конечно, без новой купюры. Но и проблем новый номинал не создаст, объективно, потребность в нем назрела. А разводить панику "инфляция девальвация" тут совсем не уместно.Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk