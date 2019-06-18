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Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує ухвалити новий план щодо зниження розміру «зеленого» тарифу, який виплачуватимуть власникам домашніх сонячних електростанцій, панелі яких розташовані на дахах.
Дивися повний текст Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх СЕС, розташованих на дахах, втричі
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:38
Т.е. по факту домашние СЭС становятся неприбыльными с 2025 года? Т.к. нынешний основной тариф для пользователей - 1.68грн/кВт*ч. Учитывая, что СЭС в наших широтах работает эффективно только полгода (апрель-сентябрь), а вторые полгода владелец фактически покупает э/э у гос-ва, содержать домашнюю СЭС станет убыточным.
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BlackFedor
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:07
Вот и похоронили рынок солнечных батарей...спасибо Ахметову и компании
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prizrak9999
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Laven
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