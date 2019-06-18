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Регулятор планує знизити
«зелений» тариф для домашніх...

Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:38

Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує ухвалити новий план щодо зниження розміру «зеленого» тарифу, який виплачуватимуть власникам домашніх сонячних електростанцій, панелі яких розташовані на дахах.

Дивися повний текст Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх СЕС, розташованих на дахах, втричі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:38

Т.е. по факту домашние СЭС становятся неприбыльными с 2025 года? Т.к. нынешний основной тариф для пользователей - 1.68грн/кВт*ч. Учитывая, что СЭС в наших широтах работает эффективно только полгода (апрель-сентябрь), а вторые полгода владелец фактически покупает э/э у гос-ва, содержать домашнюю СЭС станет убыточным.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:54

BlackFedor К 1,57грн не забудьте добавить 18% налога на прибыль с физ лиц. Ну и после этого возникает вопрос - почему бизнес может ставить СЭС на ОБЫЧНОЙ земле, а обычный чел на крыше домика нет?
himikjus
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:07

Вот и похоронили рынок солнечных батарей...спасибо Ахметову и компании
prizrak9999
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:03

  BlackFedor написав:Т.е. по факту домашние СЭС становятся неприбыльными с 2025 года?

Так как с момента запуска пять лет еще не прошло, то электростанции до 30 кВт. станут не только убыточными, но и никогда не окупятся.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:43

prizrak9999

Ну и отлично, что рынок похоронили. У нас отрицательное сальдо внешней торговли, поэтому при отсутствии собственного производства, хотя бы на уровне частично локализации, оборудования для альтернативной энергетики любые зеленые тарифы были злом изначально. Другое дело, что включать заднюю после того, как кто-то что-то построил или установил - это, конечно, очень поможет инвестиционному климату в стране, о какой бы отрасли мы не говорили
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:27

  max_us_ua написав:prizrak9999

Ну и отлично, что рынок похоронили. У нас отрицательное сальдо внешней торговли, поэтому при отсутствии собственного производства, хотя бы на уровне частично локализации, оборудования для альтернативной энергетики любые зеленые тарифы были злом изначально. Другое дело, что включать заднюю после того, как кто-то что-то построил или установил - это, конечно, очень поможет инвестиционному климату в стране, о какой бы отрасли мы не говорили

Похоронили 5-10% рынка (мелких сошек), 90% остального рынка занимает рыжый таракан. Его изменения не касаются.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:36

BlackFedor, а что, собсно, изменилось? Как написано в пояснительных записках всех этих законов, домашняя СЭС предназначена в основном для запитывания оного дома. Поэтому её "прибыльность" определяется исключительно соотношением с ценой альтернативы - закупки той же энергии у энергокомпании. Если себестоимость её энергии выше, чем 1.68грн/кВт*ч, то да, она убыточная. И не только с 2025го, но и сейчас. Требуйте повышения цены отпуска. Энергокомпания поддержит с удовольствием. Вот народ, не имеющий своих СЭС - навряд ли.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:46

  BIGor написав:
  max_us_ua написав:prizrak9999

Ну и отлично, что рынок похоронили. У нас отрицательное сальдо внешней торговли, поэтому при отсутствии собственного производства, хотя бы на уровне частично локализации, оборудования для альтернативной энергетики любые зеленые тарифы были злом изначально. Другое дело, что включать заднюю после того, как кто-то что-то построил или установил - это, конечно, очень поможет инвестиционному климату в стране, о какой бы отрасли мы не говорили

Похоронили 5-10% рынка (мелких сошек), 90% остального рынка занимает рыжый таракан. Его изменения не касаются.

А для рыжего таракана можно и повысить тарифы втрое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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