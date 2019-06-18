Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...

Додано: Вів 25 чер, 2019 22:13

BlackFedor, ну да, запитывание от СЭС предполагает или блок аккумов или классический крестьянский образ жизни: солнце зашло - ушёл спать. И никаких круглосуточных холодильников. Кто её ставит, должен быть знаком с этой особенностью.



Зарабатывать на продаже энергии - ради бога. Но тогда вполне логично, что раз энергия точно такая же, как полученная из других источников, то и купят её по той же цене. На данный момент атомщики за свою просят 84 копейки, чтобы иметь возможность не только менять текущие элементы, но и делать капвложения. Им дают неполных 56, поэтому они работают в убыток и скоро Украина останется без атомной энергии и будет ей для всех только СЭС, количество энергии чисто для подзарядки смартфонов с правительством внутри и только днём. Но то такое. Ещё раз: больше половины энергии в стране электростанции продают за 56 копеек. Т.е., если удерживать цену для конечного потребителя на текущем уровне, по такой цене СЭС и должны её продавать. Предлагаемые после 2025го 157 при отпуске 168 - это, очевидно, тоже чистая благотворительность от правительства. Просто несколько меньшая, чем сейчас. Ну а если при троекратной выкупной цене от альтернативы СЭС убыточна, так может она и в самом деле не нужна?