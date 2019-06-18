RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс грузинської валюти
впав до історичного мінімуму

Курс грузинської валюти впав до історичного мінімуму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:16

Курс грузинської валюти впав до історичного мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк Грузії у вівторок, 25 червня, встановив офіційний обмінний курс грузинської національної валюти, який склав 2,82 ларі за $1. Це мінімум за всю історію існування грузинських грошей.

Дивися повний текст Курс грузинської валюти впав до історичного мінімуму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89494
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:16

Совсем-совсем неизвестно? Вот даже ни капельки?
Skypups
 
Повідомлень: 89
З нами з: 05.09.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну
R2 » Пон 24 чер, 2019 13:14
7 555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 15:43
Faceless
Fitch спрогнозувало курс гривні до 2022 року
R2 » П'ят 21 чер, 2019 19:06
2 151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 22:47
tigr-uu
Продажі iPhone впали до мінімуму останніх п'яти років
R2 » Вів 18 чер, 2019 11:10
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 11:52
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72601)
26.06.2019 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron