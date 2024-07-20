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Біткоїн впав до 93 тис. доларів
через економічні новини США

Біткоїн впав до 93 тис. доларів через економічні новини США
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:27

Біткоїн впав до 93 тис. доларів через економічні новини США

Пропонуємо до обговорення:
У середу біткоїн продовжив падіння третю сесію поспіль, оскільки трейдери активно фіксували прибуток після нещодавнього ралі. Очікування нових сигналів щодо економічної політики США також підштовхнули ринок до обережності.

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Біткоїн впав до 93 тис. доларів через економічні новини США
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:27

Шановні читачі!

Як, на вашу думку, зміниться ситуація на ринку криптовалют після вступу на посаду президента США Дональда Трампа?

Чи можна очікувати подальшого зростання інтересу до криптовалют?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:41

  Ірина_ написав:Шановні читачі!

Як, на вашу думку, зміниться ситуація на ринку криптовалют після вступу на посаду президента США Дональда Трампа?

Чи можна очікувати подальшого зростання інтересу до криптовалют?


Трамп вже зробив багато заяв включно із тим, щоб робити крипто-банк і купувати якусь біржу
тому, гадаю, тренд - на ріст, особливо після інавгурації
також він планує вигнати із SEC тих людей що дуже шкодили і всіляко вставляли патики в колеса крипто-світу
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