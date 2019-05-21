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Что нужно знать оформляя кредит онлайн на карту? [Рейтинг МФ
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:27
В этом видео мы расскажем про методологию рейтинга МФО и его уникальность.
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Ірина_
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Додано: Вів 02 лип, 2019 00:08
Много спорного на видео.
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