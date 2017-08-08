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Акції від monobank

Акції від monobank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:49

Акції від monobank

Смартфон у подарунок до депозиту monobank

Друзі!

Все ще обираєш банк для депозитів?

Не зволікай, крокуй до monobank :-)

Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.

Вклади, які беруть участь в акції:

новий депозит на суму від 10 000 грн;

поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн;

валюта вкладу — гривня;

термін розміщення від 3-х місяців.

Один шанс на перемогу — 10 000 грн.

Чим більша сума, тим більше шансів О_о

Умови вкладів за посиланням: https://www.monobank.ua/deposit

Правила проведення акції тут

https://www.universalbank.com.ua/news/s ... u-monobank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:51

Знімайте готівку з картки Monobank в мережі заправок WOG.

Друзі!

Знадобилася готівка у дорозі? Підзарядись кешем на WOG!

Зняти гроші з картки monobank можна по всій мережі АЗК. Для отримання суми до 500 гривень зверніться до касира О_о

P.S.Якщо вибрати категорію витрат АЗС, ще й кешбек на хот-дог можна отримати :-)

Приєднуйтесь, далі буде цікавіше: https://www.monobank.ua/get


https://www.universalbank.com.ua/news/s ... pravok-wog
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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