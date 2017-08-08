Акції від monobank

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Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.
Вклади, які беруть участь в акції:
новий депозит на суму від 10 000 грн;
поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн;
валюта вкладу — гривня;
термін розміщення від 3-х місяців.
Один шанс на перемогу — 10 000 грн.
Чим більша сума, тим більше шансів О_о
Умови вкладів за посиланням:
Правила проведення акції тут