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Акції від monobank

Акції від monobank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:49

Акції від monobank

Смартфон у подарунок до депозиту monobank

Друзі!

Все ще обираєш банк для депозитів?

Не зволікай, крокуй до monobank :-)

Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.

Вклади, які беруть участь в акції:

новий депозит на суму від 10 000 грн;

поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн;

валюта вкладу — гривня;

термін розміщення від 3-х місяців.

Один шанс на перемогу — 10 000 грн.

Чим більша сума, тим більше шансів О_о

Умови вкладів за посиланням: https://www.monobank.ua/deposit

Правила проведення акції тут

https://www.universalbank.com.ua/news/s ... u-monobank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:51

Знімайте готівку з картки Monobank в мережі заправок WOG.

Друзі!

Знадобилася готівка у дорозі? Підзарядись кешем на WOG!

Зняти гроші з картки monobank можна по всій мережі АЗК. Для отримання суми до 500 гривень зверніться до касира О_о

P.S.Якщо вибрати категорію витрат АЗС, ще й кешбек на хот-дог можна отримати :-)

Приєднуйтесь, далі буде цікавіше: https://www.monobank.ua/get


https://www.universalbank.com.ua/news/s ... pravok-wog
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Повідомлень: 924
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:27

Підсумки акції Смартфон у подарунок

Друзі, ми підвели підсумки акції “ Смартфон у подарунок до депозиту monobank“

Вітаємо власників iPhone Xs 64GB та Samsung Galaxy S10 128GB:

Варламов Олександр

Бойченко Борис

Лучинський Олександр

Величко Дмитро

Власенко Андрій

Цикалюк Руслан

Свєтлий Олександр

Самородін Володимир

Дацків Богдана

Дятлова Інна

Пікуров Олексій

Пивоваров Євген

Романюк Максим

Ільницький Тарас

Остапюк Юрій

Орєхов Дмитро

Басенко Катерина

Сипало Сергій

Дибко Олексій

Малютіна Антоніна

Як проходив розіграш, можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Btr_w9qJv5U

Оформити карту монобанк.
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Повідомлень: 924
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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