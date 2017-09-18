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Акції від monobank

Акції від monobank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:49

Акції від monobank

Смартфон у подарунок до депозиту monobank

Друзі!

Все ще обираєш банк для депозитів?

Не зволікай, крокуй до monobank :-)

Відкривай депозит до 31.07.2019 та вигравай можливість придбати один із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.

Вклади, які беруть участь в акції:

новий депозит на суму від 10 000 грн;

поточний депозит, що закінчується не раніше 01.10.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн;

валюта вкладу — гривня;

термін розміщення від 3-х місяців.

Один шанс на перемогу — 10 000 грн.

Чим більша сума, тим більше шансів О_о

Умови вкладів за посиланням: https://www.monobank.ua/deposit

Правила проведення акції тут

https://www.universalbank.com.ua/news/s ... u-monobank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:51

Знімайте готівку з картки Monobank в мережі заправок WOG.

Друзі!

Знадобилася готівка у дорозі? Підзарядись кешем на WOG!

Зняти гроші з картки monobank можна по всій мережі АЗК. Для отримання суми до 500 гривень зверніться до касира О_о

P.S.Якщо вибрати категорію витрат АЗС, ще й кешбек на хот-дог можна отримати :-)

Приєднуйтесь, далі буде цікавіше: https://www.monobank.ua/get


https://www.universalbank.com.ua/news/s ... pravok-wog
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:27

Підсумки акції Смартфон у подарунок

Друзі, ми підвели підсумки акції “ Смартфон у подарунок до депозиту monobank“

Вітаємо власників iPhone Xs 64GB та Samsung Galaxy S10 128GB:

Варламов Олександр

Бойченко Борис

Лучинський Олександр

Величко Дмитро

Власенко Андрій

Цикалюк Руслан

Свєтлий Олександр

Самородін Володимир

Дацків Богдана

Дятлова Інна

Пікуров Олексій

Пивоваров Євген

Романюк Максим

Ільницький Тарас

Остапюк Юрій

Орєхов Дмитро

Басенко Катерина

Сипало Сергій

Дибко Олексій

Малютіна Антоніна

Як проходив розіграш, можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Btr_w9qJv5U

Оформити карту монобанк.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:56

Смартфон до депозиту Monobank

Літо закінчується, настав час примножувати ваші доходи. Тим паче, коли дуже вигідні пропозиції і корисні подарунки :-)

Акція! Відкривай депозит до 30.09.19 та приймай участь у розіграші одного із 20 iPhone Xs 64 GB або Samsung Galaxy S10 128 GB на ваш вибір.

Вклади, які беруть участь в акції:

новий депозит на суму від 10 000 грн;

поточний депозит, що закінчується не раніше 01.12.19 та поповнений на період акції від 10 000 грн;

валюта вкладу — гривня;

термін розміщення від 3-х місяців.

Один шанс на перемогу — 10 000 грн.

Чим більша сума, тим більше шансів ;-)

Умови вкладів за посиланням: https://www.monobank.ua/deposit

Детальні умови акції тут


https://www.universalbank.com.ua/news/s ... u-monobank
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З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:13

Грай з monobank та отримуй "Нагороди"

Хто б міг подумати, що користування банківською картою може приносити задоволення. Коли надсилати платежі легко, банкінг стає в радість. Відсутність відділень і черг, вигідні, та прозорі тарифи, зручний додаток. Все це породжує емоційний зв'язок з клієнтами. А доказом зв'язку з цим є те, що за весь час проекту більше 450 000 клієнтів прийшли до нас за запрошенням своїх друзів.

Ми в monobank вважаємо, що щоденні витрати по карті теж можна зробити емоційними. В рамках цього, зі старту проекту, ми пропонуємо клієнтам вибирати нові категорії кешбека першого числа кожного місяця. Але ми вирішили піти далі і дати можливість клієнту стати героєм іншої пригоди.

"Все що ми робимо в monobank - це все емоції. Для того, щоб виділитися сьогодні і це, до речі, стосується не тільки банків, потрібно робити бізнес емоційно ", - підкреслив Олег Гороховський

У новій версії додатку ми додали меню «Нагороди». В якому ви зможете виконувати завдання, як в грі. Щоб збирати колекцію унікальних котів потрібно тільки користуватися продуктами monobank.

Першим 5 учасникам, які зберуть всі нагороди, ми подаруємо залізну карту IRON BANK та організуємо бізнес-сніданок з одним із засновників monobank. Позитивні емоції гарантовані.

Як це працює?

1. Оновіть додаток monobank в App Store або Google Play

2. Збір нагород активується після першого відвідування меню «Нагороди» (свайп вправо на головному екрані)

3. Нагорода відкриється після виконання її умов

4. Список дій для відкриття нагороди та прогрес досягнення можна подивитися при виборі конкретної нагороди

5. Грайте разом з друзями та діліться досягненнями

Деякі нагороди отримати легко, а для деяких доведеться неабияк попітніти. Але чим важче шлях, тим солодша нагорода, чи не так?

Приєднуйтесь до monobank та приймайте участь в захоплюючій пригоді!

P.S. Ось і розкритий секрет третьої точки на головному екрані. Залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.

https://www.universalbank.com.ua/news/i ... aj-nagrady
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