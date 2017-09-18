Акції від monobank

Додано: Сер 25 вер, 2019 13:13

Хто б міг подумати, що користування банківською картою може приносити задоволення. Коли надсилати платежі легко, банкінг стає в радість. Відсутність відділень і черг, вигідні, та прозорі тарифи, зручний додаток. Все це породжує емоційний зв'язок з клієнтами. А доказом зв'язку з цим є те, що за весь час проекту більше 450 000 клієнтів прийшли до нас за запрошенням своїх друзів.Ми в monobank вважаємо, що щоденні витрати по карті теж можна зробити емоційними. В рамках цього, зі старту проекту, ми пропонуємо клієнтам вибирати нові категорії кешбека першого числа кожного місяця. Але ми вирішили піти далі і дати можливість клієнту стати героєм іншої пригоди."Все що ми робимо в monobank - це все емоції. Для того, щоб виділитися сьогодні і це, до речі, стосується не тільки банків, потрібно робити бізнес емоційно ", - підкреслив Олег ГороховськийУ новій версії додатку ми додали меню «Нагороди». В якому ви зможете виконувати завдання, як в грі. Щоб збирати колекцію унікальних котів потрібно тільки користуватися продуктами monobank.Першим 5 учасникам, які зберуть всі нагороди, ми подаруємо залізну карту IRON BANK та організуємо бізнес-сніданок з одним із засновників monobank. Позитивні емоції гарантовані.Як це працює?1. Оновіть додаток monobank в App Store або Google Play2. Збір нагород активується після першого відвідування меню «Нагороди» (свайп вправо на головному екрані)3. Нагорода відкриється після виконання її умов4. Список дій для відкриття нагороди та прогрес досягнення можна подивитися при виборі конкретної нагороди5. Грайте разом з друзями та діліться досягненнямиДеякі нагороди отримати легко, а для деяких доведеться неабияк попітніти. Але чим важче шлях, тим солодша нагорода, чи не так?Приєднуйтесь до monobank та приймайте участь в захоплюючій пригоді!P.S. Ось і розкритий секрет третьої точки на головному екрані. Залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.