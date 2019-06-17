Національний банк визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.
Дивися повний текст НБУ визначив системно важливі банки (інфографіка).
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:57
НБУ визначив системно важливі банки (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ визначив системно важливі банки (інфографіка).
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:57
Помнится Nadra BAnk тоже был "системно важным" и это совсем не помешало ввести временную администрацию сразу после того как Cargil вывела деньги.
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