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Гройсман анонсував чергове
масове підвищення пенсій

Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:00

Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2020 року відбудеться підвищення пенсій на 25% для військових пенсіонерів.

Дивися повний текст Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій.
R2
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50 евро пенсия, какой позор для Украины
alex7gk
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Пенсія меньше прожиточного уровня!?
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Какой Гройсман социальный премьер? Новая система начисления пенсий реально делает ее ниже даже в гривнах для большинства людей с белой зарплатой. Минималка выросла только в гривнах, но те, кто будут выходить на пенсию, получат явно меньше, чем было раньше. Чтобы получить нормальную пенсию, надо официально 30+ зарабатывать. Надежд на улучшение нет - Экономику убили нынешние хозяева Украины , и это не Порошенко, и не Зеленский
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