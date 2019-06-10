Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій
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Какой Гройсман социальный премьер? Новая система начисления пенсий реально делает ее ниже даже в гривнах для большинства людей с белой зарплатой. Минималка выросла только в гривнах, но те, кто будут выходить на пенсию, получат явно меньше, чем было раньше. Чтобы получить нормальную пенсию, надо официально 30+ зарабатывать. Надежд на улучшение нет - Экономику убили нынешние хозяева Украины , и это не Порошенко, и не Зеленский
blueiceua написав:Faceless высказывание "не стоит очень рассчитывать на гос. пенсию" противоречит действующей конституции украины.
Ничем не противоречит. Вообще. Очень рассчитывать на те деньги, которые объективно смогут быть обеспечены ПФ (то есть налогоплательщиками) - действительно не стоит. Кстати, и Конституция, и Украина, пишется с большой буквы, знаток вы такой
blueiceua написав:Бекас Почитайте конституцию Украины. Декларацию прав человека. А потом, на основании законодательства, прав граждан, прав человека и в соответствии с ними пишите комментарии.
Нигде, ни в Конституции, ни где либо еще не прописано, что вам обязаны обеспечить такую пенсию, которая позволит безбедно жить в старости. Сказки в другом отделе.
Почему же, в конституции записано.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Только это и реальное положение дел лишний раз доказывает, что функции государства не реализованы, законы противоречат или ущемляют реальные права и возможности и даже конституция это все поддерживает, но и все это нарушает одну из многих статей №3.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80 Нет законности, функции государства не выполняются в том числе согласно статей конституции, что остается от государства в сухом остатке? Не понятно, что своей репликой в очередной раз поддерживаете, анти конституционность и антисоциальность политики?