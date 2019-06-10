Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій
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blueiceua написав:Бекас Почитайте конституцию Украины. Декларацию прав человека. А потом, на основании законодательства, прав граждан, прав человека и в соответствии с ними пишите комментарии.
Нигде, ни в Конституции, ни где либо еще не прописано, что вам обязаны обеспечить такую пенсию, которая позволит безбедно жить в старости. Сказки в другом отделе.
Почему же, в конституции записано.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Только это и реальное положение дел лишний раз доказывает, что функции государства не реализованы, законы противоречат или ущемляют реальные права и возможности и даже конституция это все поддерживает, но и все это нарушает одну из многих статей №3.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80 Нет законности, функции государства не выполняются в том числе согласно статей конституции, что остается от государства в сухом остатке? Не понятно, что своей репликой в очередной раз поддерживаете, анти конституционность и антисоциальность политики?
Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"? Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной К тому же есть объективная реальность, а есть задекларированые в законодательстве нормы, и второе никак не может обойти первое. Невозможно в принципе обеспечить высокие пенсии при такой доле пенсионеров среди населения, при отсутствии накопительных пенсионных фондов, при высокой теневой экономике и серых зарплатах.
Faceless написав:Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"? Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной
Это Вы не понимаете, что прожиточный минимум не может быть меньше минимальных потребностей человека на нормальную жизнь, а значит питание, лечение и прочее. Ознакомьтесь, что входит в прожиточный минимум, со статьями конституции, функциями государства по обеспечению социальной политики, ценовой политикой, а потом не предвзято свяжите это с реальностью, только не с той реальностью где миллионные премии граничат с убыточностью монополистов. После чего можно и побеседовать, а пропаганда высосанная из пальца обсуждения не стоит, тем более когда в период выборов все почему то становятся такими социально ориентированными.
Faceless написав:Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"? Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной
Это Вы не понимаете, что прожиточный минимум не может быть меньше минимальных потребностей человека на нормальную жизнь, а значит питание, лечение и прочее. Ознакомьтесь, что входит в прожиточный минимум, со статьями конституции, функциями государства по обеспечению социальной политики, ценовой политикой, а потом не предвзято свяжите это с реальностью. После чего можно и побеседовать, а пропаганда высосанная из пальца обсуждения не стоит.
Во-первых, я уже писал - нельзя обмануть объективную реальность. Прожиточный минимум потому до сих пор и занижают как могут, потому что объективно будет невозможно обеспечить выплаты, если его расширить. Пропаганда и популизм - это как раз распространять фантазии об обратном. При этом формально пенсии соответсвуют прожиточному, потому нарушения Конституции нет.
Во-вторых, жить на прожиточный минимум никак не относится к "безбедно", на то он и минимум.
Faceless написав:Во-вторых, жить на прожиточный минимум никак не относится к "безбедно", на то он и минимум.
На минимум прожить невозможно, это за чертой бедности. Вы даже не думаете про что пишите, владение автомобилем сюда явно не входит, но и покупка необходимых для нормальной жизнедеятельности организма минимума продуктов также сюда не входит, не говоря уже о лекарствах. Чтобы лучше осмыслить проведите эксперимент, ограничьте свои месячные потребности прожиточным минимумом, после чего поговорим более объективно.
Faceless написав: Невозможно в принципе обеспечить высокие пенсии при такой доле пенсионеров среди населения, при отсутствии накопительных пенсионных фондов, при высокой теневой экономике и серых зарплатах.
Якось дуже невпевнено... - а це Ви зараз про яких пенсіонерів говорите ? Є категорії - причому в загальному , які все життя не створювали нічого для економіки - жили чисто з бюджету - які і на пенсії будуть жити безбідно ! Це Вам не здається якось не дуже ... ?
ruvex написав:На минимум прожить невозможно, это за чертой бедности.
А минимум это как раз то, что гарантируется. все что больше - тут уж как получится
Puente написав:Якось дуже невпевнено... - а це Ви зараз про яких пенсіонерів говорите ?
Загалом. Те що є певна кількість пенсіонерів, що мають досить високе пенсійне забезпечення - зовсім інше питання. При тому не можна по всіх разом заявляти, що вони "не робили нічого для економіки" - бюджетники - це ті самі наймані люди, як і інші, просто їх роботодавець - держава; вони теж виконують певну роботу, надають послуги, створюють ВВП. Те, що не всі реально щость створюють, або їх ефективність не відповідає рівню оплати їх праці - то окреме питання