Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій

Додано: Чет 04 лип, 2019 12:29

Faceless написав: Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"?

Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"?Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной

Это Вы не понимаете, что прожиточный минимум не может быть меньше минимальных потребностей человека на нормальную жизнь, а значит питание, лечение и прочее.Ознакомьтесь, что входит в прожиточный минимум, со статьями конституции, функциями государства по обеспечению социальной политики, ценовой политикой, а потом не предвзято свяжите это с реальностью, только не с той реальностью где миллионные премии граничат с убыточностью монополистов.После чего можно и побеседовать, а пропаганда высосанная из пальца обсуждения не стоит, тем более когда в период выборов все почему то становятся такими социально ориентированными.