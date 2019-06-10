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Гройсман анонсував чергове
масове підвищення пенсій

Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:22

  ruvex написав:
  Faceless написав:
  blueiceua написав:Бекас
Почитайте конституцию Украины.
Декларацию прав человека.
А потом, на основании законодательства, прав граждан, прав человека и в соответствии с ними пишите комментарии.

Нигде, ни в Конституции, ни где либо еще не прописано, что вам обязаны обеспечить такую пенсию, которая позволит безбедно жить в старости. Сказки в другом отделе.

Почему же, в конституции записано.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.


Только это и реальное положение дел лишний раз доказывает, что функции государства не реализованы, законы противоречат или ущемляют реальные права и возможности и даже конституция это все поддерживает, но и все это нарушает одну из многих статей №3.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80
Нет законности, функции государства не выполняются в том числе согласно статей конституции, что остается от государства в сухом остатке?
Не понятно, что своей репликой в очередной раз поддерживаете, анти конституционность и антисоциальность политики?

Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"?
Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной
К тому же есть объективная реальность, а есть задекларированые в законодательстве нормы, и второе никак не может обойти первое. Невозможно в принципе обеспечить высокие пенсии при такой доле пенсионеров среди населения, при отсутствии накопительных пенсионных фондов, при высокой теневой экономике и серых зарплатах.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:29

  Faceless написав:Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"?
Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной

Это Вы не понимаете, что прожиточный минимум не может быть меньше минимальных потребностей человека на нормальную жизнь, а значит питание, лечение и прочее.
Ознакомьтесь, что входит в прожиточный минимум, со статьями конституции, функциями государства по обеспечению социальной политики, ценовой политикой, а потом не предвзято свяжите это с реальностью, только не с той реальностью где миллионные премии граничат с убыточностью монополистов.
После чего можно и побеседовать, а пропаганда высосанная из пальца обсуждения не стоит, тем более когда в период выборов все почему то становятся такими социально ориентированными.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:35

Re: Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій

ruvex написав:
  Faceless написав:Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"?
Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной

Это Вы не понимаете, что прожиточный минимум не может быть меньше минимальных потребностей человека на нормальную жизнь, а значит питание, лечение и прочее.
Ознакомьтесь, что входит в прожиточный минимум, со статьями конституции, функциями государства по обеспечению социальной политики, ценовой политикой, а потом не предвзято свяжите это с реальностью.
После чего можно и побеседовать, а пропаганда высосанная из пальца обсуждения не стоит.


Во-первых, я уже писал - нельзя обмануть объективную реальность. Прожиточный минимум потому до сих пор и занижают как могут, потому что объективно будет невозможно обеспечить выплаты, если его расширить. Пропаганда и популизм - это как раз распространять фантазии об обратном.
При этом формально пенсии соответсвуют прожиточному, потому нарушения Конституции нет.

Во-вторых, жить на прожиточный минимум никак не относится к "безбедно", на то он и минимум.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:42

  Faceless написав:Во-вторых, жить на прожиточный минимум никак не относится к "безбедно", на то он и минимум.

На минимум прожить невозможно, это за чертой бедности. Вы даже не думаете про что пишите, владение автомобилем сюда явно не входит, но и покупка необходимых для нормальной жизнедеятельности организма минимума продуктов также сюда не входит, не говоря уже о лекарствах.
Чтобы лучше осмыслить проведите эксперимент, ограничьте свои месячные потребности прожиточным минимумом, после чего поговорим более объективно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:47

  Faceless написав: Невозможно в принципе обеспечить высокие пенсии при такой доле пенсионеров среди населения, при отсутствии накопительных пенсионных фондов, при высокой теневой экономике и серых зарплатах.


Якось дуже невпевнено... - а це Ви зараз про яких пенсіонерів говорите ?
Є категорії - причому в загальному , які все життя не створювали нічого для економіки - жили чисто з бюджету - які і на пенсії будуть жити безбідно !
Це Вам не здається якось не дуже ... ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:02

Re: Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій

  ruvex написав:На минимум прожить невозможно, это за чертой бедности.

А минимум это как раз то, что гарантируется. все что больше - тут уж как получится
  Puente написав:Якось дуже невпевнено... - а це Ви зараз про яких пенсіонерів говорите ?

Загалом. Те що є певна кількість пенсіонерів, що мають досить високе пенсійне забезпечення - зовсім інше питання. При тому не можна по всіх разом заявляти, що вони "не робили нічого для економіки" - бюджетники - це ті самі наймані люди, як і інші, просто їх роботодавець - держава; вони теж виконують певну роботу, надають послуги, створюють ВВП. Те, що не всі реально щость створюють, або їх ефективність не відповідає рівню оплати їх праці - то окреме питання
Faceless
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