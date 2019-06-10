Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій
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blueiceua написав:Бекас Почитайте конституцию Украины. Декларацию прав человека. А потом, на основании законодательства, прав граждан, прав человека и в соответствии с ними пишите комментарии.
Нигде, ни в Конституции, ни где либо еще не прописано, что вам обязаны обеспечить такую пенсию, которая позволит безбедно жить в старости. Сказки в другом отделе.
Почему же, в конституции записано.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Только это и реальное положение дел лишний раз доказывает, что функции государства не реализованы, законы противоречат или ущемляют реальные права и возможности и даже конституция это все поддерживает, но и все это нарушает одну из многих статей №3.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80 Нет законности, функции государства не выполняются в том числе согласно статей конституции, что остается от государства в сухом остатке? Не понятно, что своей репликой в очередной раз поддерживаете, анти конституционность и антисоциальность политики?
Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"? Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной К тому же есть объективная реальность, а есть задекларированые в законодательстве нормы, и второе никак не может обойти первое. Невозможно в принципе обеспечить высокие пенсии при такой доле пенсионеров среди населения, при отсутствии накопительных пенсионных фондов, при высокой теневой экономике и серых зарплатах.
Faceless написав:Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"? Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной
Это Вы не понимаете, что прожиточный минимум не может быть меньше минимальных потребностей человека на нормальную жизнь, а значит питание, лечение и прочее. Ознакомьтесь, что входит в прожиточный минимум, со статьями конституции, функциями государства по обеспечению социальной политики, ценовой политикой, а потом не предвзято свяжите это с реальностью, только не с той реальностью где миллионные премии граничат с убыточностью монополистов. После чего можно и побеседовать, а пропаганда высосанная из пальца обсуждения не стоит, тем более когда в период выборов все почему то становятся такими социально ориентированными.
Faceless написав:Вы не различаете декларирование обеспечения продиточного минимума и "безбедно"? Нет тут нарушения Конституции, есть лишь ваши фантазии в трактовке оной
Это Вы не понимаете, что прожиточный минимум не может быть меньше минимальных потребностей человека на нормальную жизнь, а значит питание, лечение и прочее. Ознакомьтесь, что входит в прожиточный минимум, со статьями конституции, функциями государства по обеспечению социальной политики, ценовой политикой, а потом не предвзято свяжите это с реальностью. После чего можно и побеседовать, а пропаганда высосанная из пальца обсуждения не стоит.
Во-первых, я уже писал - нельзя обмануть объективную реальность. Прожиточный минимум потому до сих пор и занижают как могут, потому что объективно будет невозможно обеспечить выплаты, если его расширить. Пропаганда и популизм - это как раз распространять фантазии об обратном. При этом формально пенсии соответсвуют прожиточному, потому нарушения Конституции нет.
Во-вторых, жить на прожиточный минимум никак не относится к "безбедно", на то он и минимум.
Faceless написав:Во-вторых, жить на прожиточный минимум никак не относится к "безбедно", на то он и минимум.
На минимум прожить невозможно, это за чертой бедности. Вы даже не думаете про что пишите, владение автомобилем сюда явно не входит, но и покупка необходимых для нормальной жизнедеятельности организма минимума продуктов также сюда не входит, не говоря уже о лекарствах. Чтобы лучше осмыслить проведите эксперимент, ограничьте свои месячные потребности прожиточным минимумом, после чего поговорим более объективно.
Faceless написав: Невозможно в принципе обеспечить высокие пенсии при такой доле пенсионеров среди населения, при отсутствии накопительных пенсионных фондов, при высокой теневой экономике и серых зарплатах.
Якось дуже невпевнено... - а це Ви зараз про яких пенсіонерів говорите ? Є категорії - причому в загальному , які все життя не створювали нічого для економіки - жили чисто з бюджету - які і на пенсії будуть жити безбідно ! Це Вам не здається якось не дуже ... ?
ruvex написав:На минимум прожить невозможно, это за чертой бедности.
А минимум это как раз то, что гарантируется. все что больше - тут уж как получится
Puente написав:Якось дуже невпевнено... - а це Ви зараз про яких пенсіонерів говорите ?
Загалом. Те що є певна кількість пенсіонерів, що мають досить високе пенсійне забезпечення - зовсім інше питання. При тому не можна по всіх разом заявляти, що вони "не робили нічого для економіки" - бюджетники - це ті самі наймані люди, як і інші, просто їх роботодавець - держава; вони теж виконують певну роботу, надають послуги, створюють ВВП. Те, що не всі реально щость створюють, або їх ефективність не відповідає рівню оплати їх праці - то окреме питання
Faceless написав:А минимум это как раз то, что гарантируется. все что больше - тут уж как получится
В таком случае, когда государство ничего не гарантирует, можно прийти к соглашению об отсутствии каких либо обоюдных претензий уже на этапе начала сотрудничества. Каждый обеспечивает себя сам, как и поступают очень многие, и это не двусмысленный посыл сомневающимся на достижение подобного консенсуса.
blueiceua написав:Faseless Обязанность, любой власти обеспечить соблюдение прав граждан.
Цитата из конституции "Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом."
Для соблюдения конституции есть исполнительная власть.
Вот такой краткий курс по устройству государства.
Вся реальная политика государства в одном абзаце.
"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006-го или 2008 года, больше 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев.
Он отметил, что в таком случае его имущество арестуют.
Нет обязанности у власти, потому все меньше людей желающих здесь остаться.
blueiceua написав:Цитата из конституции "Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом."
Для соблюдения конституции есть исполнительная власть.
Вот такой краткий курс по устройству государства.
Вот и научитесь сами воспринимать то, что пишете. "не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом". Все. Вот вам краткий курс по формальной логике.