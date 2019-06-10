Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23
"забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави." - статья 3
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:27
Faceless
Мы только говорим о том что граждане Украины имеют право рассчитывать на пенсию, а государство должно его обеспечить, что пытались оспорить некоторые комментаторы.
Все.
Прожиточный минимум-как считается и как на него можно прожить это уже другая обширная тема)
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