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Гройсман анонсував чергове
масове підвищення пенсій

Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23

"забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави." - статья 3
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:27

Faceless
Мы только говорим о том что граждане Украины имеют право рассчитывать на пенсию, а государство должно его обеспечить, что пытались оспорить некоторые комментаторы.
Все.

Прожиточный минимум-как считается и как на него можно прожить это уже другая обширная тема)
blueiceua
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Повідомлень: 340
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<123
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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