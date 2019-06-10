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Гройсман анонсував чергове
масове підвищення пенсій

Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23

"забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави." - статья 3
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:27

Faceless
Мы только говорим о том что граждане Украины имеют право рассчитывать на пенсию, а государство должно его обеспечить, что пытались оспорить некоторые комментаторы.
Все.

Прожиточный минимум-как считается и как на него можно прожить это уже другая обширная тема)
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:37

  blueiceua написав:Faceless
Мы только говорим о том что граждане Украины имеют право рассчитывать на пенсию, а государство должно его обеспечить, что пытались оспорить некоторые комментаторы.
Все.

Прожиточный минимум-как считается и как на него можно прожить это уже другая обширная тема)

"не стоит очень рассчитывать на гос. пенсию" - не означает, что ее не будет. Просто нужно понимать, что ситуация с ПФ вряд ли станет существенно лучше, и ждать, что государственная пенсия вам обеспечит нормальную жизнь в старости - крайне наивно. При том, что все будет в соответствии с законодательством
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:56

  Faceless написав:"не стоит очень рассчитывать на гос. пенсию" - не означает, что ее не будет. Просто нужно понимать, что ситуация с ПФ вряд ли станет существенно лучше, и ждать, что государственная пенсия вам обеспечит нормальную жизнь в старости - крайне наивно. При том, что все будет в соответствии с законодательством

Подведение законодательства под результат лишь узаконенная формальность фактического невыполнения государством своих функций. О чем свидетельствует статистика реального уровня жизни.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:02

  Faceless написав:.. ждать, что государственная пенсия вам обеспечит нормальную жизнь в старости - крайне наивно. При том, что все будет в соответствии с законодательством

В соответствии с законом, "если хилый - сразу в гроб"? Или людям, выходящим сейчас на пенсию, стоит пару лет на клубничных полях обеспечить себе небольшую прибавку? Или учиться на АйТишника никогда не поздно? На пенсии как раз полно свободного времени, можно языки подучить, освоить новую специальность.
Потом удивляетесь, чего рейтинг пока правящей коалиции бесконечно стремится к нулю
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:29

Faceless
Не стоит защищать противоречивые высказывания полььзователя Бекас,
тем более все согласны что граждане имеют право на гос. пенсии согласно конституции и других законов.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:58

  sequence написав:
  Faceless написав:.. ждать, что государственная пенсия вам обеспечит нормальную жизнь в старости - крайне наивно. При том, что все будет в соответствии с законодательством

В соответствии с законом, "если хилый - сразу в гроб"? Или людям, выходящим сейчас на пенсию, стоит пару лет на клубничных полях обеспечить себе небольшую прибавку? Или учиться на АйТишника никогда не поздно? На пенсии как раз полно свободного времени, можно языки подучить, освоить новую специальность.
Потом удивляетесь, чего рейтинг пока правящей коалиции бесконечно стремится к нулю

А вы ждете, что каким-то чудом каждые три официально работающих смогут обеспечить высокие пенсии двум пенсионерам, при том, что половина этих работающих большую часть ЗП в конверте получает? И что коалиция?
Faceless
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