* Вартість поїздки Київ-Одеса на BlaBlaCar - *235 грн*.
Дивися повний текст Україна увійшла в топ-3 найбільш перспективних країн для BlaBlaCar.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 06:43
Україна увійшла в топ-3 найбільш перспективних країн для...
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Дивися повний текст Україна увійшла в топ-3 найбільш перспективних країн для BlaBlaCar.
Додано: Чет 04 лип, 2019 06:43
Откуда такие цены? Зашел сейчас на BlaBlaCar, минимально встречающиеся цены: Київ-Одеса -260грн, Київ-Львів - 300грн, Київ-Харків - 260грн. А в основной массе на 20% выше. Так еще и самому BlaBlaCar надо заплатить гривен 50.
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