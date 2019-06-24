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Оновлення А-Банку: більше
технологій и вище лояльність з...

Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:21

Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...

Пропонуємо до обговорення:
А-Банк пропонує своїм клієнтам новий додаток і карту з максимально високим лімітом в 200 000 грн.

Дивися повний текст Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з новою кредиткою на 200 000 грн та унікальним додатком.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:21

Хотів запитати, чи є в цьому супер-пупер "додатку" українська мова, але побачивши фото слайдів презентації, розумію, що запитання риторичне :( Панове з А-Банку, ви взагалі в курсі, в якій ви країні працюєте?
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