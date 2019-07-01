Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...

Умнее заемщик не стал. Просто кредит на карту выдать проще, не надо держать в кассе запасы налички, можно заработать дополнительно на интерчейндже, если заемщик будет картой расплачиваться
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Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59
Умнее заемщик не стал. Просто кредит на карту выдать проще, не надо держать в кассе запасы налички, можно заработать дополнительно на интерчейндже, если заемщик будет картой расплачиваться
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