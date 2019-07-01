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Оновлення А-Банку: більше
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Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59

  KULANDALE написав:В последнее время много банков перешло на кредитные карты, так как доходные КЕШ-кредиты уже не берут клиенты. Заемщик стал умнее и КЕШ-кредит не возьмет.

Умнее заемщик не стал. Просто кредит на карту выдать проще, не надо держать в кассе запасы налички, можно заработать дополнительно на интерчейндже, если заемщик будет картой расплачиваться
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