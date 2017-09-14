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Чистий відтік капіталу з Росії збільшився в 2,5 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:07
Пропонуємо до обговорення:
Чистий відтік капіталу з РФ в першому півріччі 2019 року, за оцінкою Центробанку, збільшився в 2,5 рази, до $27,3 млрд, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, коли він склав $11,1 млрд.
Дивися повний текст Чистий відтік капіталу з Росії збільшився в 2,5 рази
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:07
Скажите лучше что у нас?
С оттоком капитала, с сальдо платежного и финансового баланса/счета?
Со структурой нашего бюджета - какая доля бюджетного финансирования (расходы) финансируется за счёт займов, прежде всего ОВГЗ?
А в России тем временем Сименс начинает локализировать своё производство и сборку турбин...
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