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Чистий відтік капіталу з
Росії збільшився в 2,5 рази

Чистий відтік капіталу з Росії збільшився в 2,5 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:07

Чистий відтік капіталу з Росії збільшився в 2,5 рази

Пропонуємо до обговорення:
Чистий відтік капіталу з РФ в першому півріччі 2019 року, за оцінкою Центробанку, збільшився в 2,5 рази, до $27,3 млрд, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, коли він склав $11,1 млрд.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:07

Скажите лучше что у нас?
С оттоком капитала, с сальдо платежного и финансового баланса/счета?
Со структурой нашего бюджета - какая доля бюджетного финансирования (расходы) финансируется за счёт займов, прежде всего ОВГЗ?
А в России тем временем Сименс начинает локализировать своё производство и сборку турбин...
BankirS
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:29

  BankirS написав:Скажите лучше что у нас?
С оттоком капитала, с сальдо платежного и финансового баланса/счета?
Со структурой нашего бюджета - какая доля бюджетного финансирования (расходы) финансируется за счёт займов, прежде всего ОВГЗ?
А в России тем временем Сименс начинает локализировать своё производство и сборку турбин...

Вы задаете риторические вопросы. А цифры следующие. ФБ РФ за 6 месяцев исполнен с профицитом 1,56 трлн. рублей, и по и итогам года он превысит 3 трлн. Госдолг РФ (внутренний и внешний) -13 трлн. рублей при ВВП 2019-го около 113 трлн. При этом на счетах правительства РФ УЖЕ находится около 12 трлн. рублей, т.е. госдолг-нетто не превышает 1% ВВП - едва ли не самый низкий в мире показатель. На оплату процентов по госзаймам в бюджете запланированы расходы в 800 млрд. рублей, тело кредитов на сумму в 2 трлн. покроет выпуск новых госзаймов. Как видно, на госдолги РФ совокупно потратит около 2,5% ВВП. Украина на выплату процентов запланировала около 145 млрд. грн. -3,5% ВВП, на выплату тела кредитов - еще около 300+ млрд, совокупно 460 млрд. - чуть менее 1/8 ВВР 2019-го
Волгарь
 
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