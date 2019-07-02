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У Зеленського хочуть присвоїти
кожному українцю цифровий код

У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:11

У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:11

А про податковий код не чули?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:12

А индивидуальный налоговый номер уже не катит ? Он же есть у всех ... даже для ребенка его можно получить, написав завяление. Или нужно срочно ещ0е скосить денег на очередной супер реестр ?
a_kibets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:17

чипизация?
Пусть себе присвоит.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:19

Re: У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий

ну а че,удобно https://khm.depo.ua/rus/khm/ukrayinets- ... 2016160700
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:38

как еще распилить бабло
tedswing45
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:45

a_kibets верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:46

  a_kibets написав:А индивидуальный налоговый номер уже не катит ? Он же есть у всех ... даже для ребенка его можно получить, написав завяление. Или нужно срочно ещ0е скосить денег на очередной супер реестр ?

На самом деле не у всех. Можно получить справку, что по религиозным и прочим причинам чел без кода. Везде где должен фигурировать код у таких людях нули.
Но тут по сути , насколько я понял, хотят раздать приватные ключи. Как по мне, идеальным вариантом было бы иметь его в чипе паспорта и проводить аутентификацию при помощи телефона.
ssnet
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