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У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:11
А про податковий код не чули?
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:12
А индивидуальный налоговый номер уже не катит ? Он же есть у всех ... даже для ребенка его можно получить, написав завяление. Или нужно срочно ещ0е скосить денег на очередной супер реестр ?
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a_kibets
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:17
чипизация?
Пусть себе присвоит.
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blueiceua
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:19
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:38
как еще распилить бабло
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tedswing45
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:45
a_kibets верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит
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nvvetal
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:46
a_kibets написав:
А индивидуальный налоговый номер уже не катит ? Он же есть у всех ... даже для ребенка его можно получить, написав завяление. Или нужно срочно ещ0е скосить денег на очередной супер реестр ?
На самом деле не у всех. Можно получить справку, что по религиозным и прочим причинам чел без кода. Везде где должен фигурировать код у таких людях нули.
Но тут по сути , насколько я понял, хотят раздать приватные ключи. Как по мне, идеальным вариантом было бы иметь его в чипе паспорта и проводить аутентификацию при помощи телефона.
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ssnet
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:54
ssnet написав: a_kibets написав:
А индивидуальный налоговый номер уже не катит ? Он же есть у всех ... даже для ребенка его можно получить, написав завяление. Или нужно срочно ещ0е скосить денег на очередной супер реестр ?
На самом деле не у всех. Можно получить справку, что по религиозным и прочим причинам чел без кода. Везде где должен фигурировать код у таких людях нули.
Но тут по сути , насколько я понял, хотят раздать приватные ключи. Как по мне, идеальным вариантом было бы иметь его в чипе паспорта и проводить аутентификацию при помощи телефона.
Такой чипованный паспорт надо будет хранить как зеницу ока, ибо во вражьих руках.
А если еще вместе с ним уйдет и телефон.
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freeze
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:56
nvvetal написав:a_kibets
верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит
А чем для верующих отличаются цифры в податковом коде и в предлагаемом цифровом коде.
Ни чем.
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