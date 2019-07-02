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У Зеленського хочуть присвоїти
кожному українцю цифровий код

У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:05

Re: У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий

смотрите выше чем, у них нули, это бред
nvvetal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:13

  freeze написав:
  nvvetal написав:a_kibets верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит


А чем для верующих отличаются цифры в податковом коде и в предлагаемом цифровом коде.
Ни чем.

там верующих единицы.
остальные просто хитрожопые
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:05

А чем идентификационный код не угодил??? А касательно верующих, то это полный бред: в тех же Штатах без номера социального страхования ты никто и с тобой не будут иметь дело никакие официальные службы
С другой стороны, система нумерации там дико устаревшая и не имеет контрольной суммы, не содержит привязки к имени и фамилии.
Если уже делать номер, то сделать по-уму, с привязкой к фамилии/имени/дате рождения, с контрольной суммой и т.п.
Watcher
 
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