У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код

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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:05
Re: У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий
смотрите выше чем, у них нули, это бред
Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:13
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:05
А чем идентификационный код не угодил??? А касательно верующих, то это полный бред: в тех же Штатах без номера социального страхования ты никто и с тобой не будут иметь дело никакие официальные службы
С другой стороны, система нумерации там дико устаревшая и не имеет контрольной суммы, не содержит привязки к имени и фамилии.
Если уже делать номер, то сделать по-уму, с привязкой к фамилии/имени/дате рождения, с контрольной суммой и т.п.
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