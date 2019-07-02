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У Зеленського хочуть присвоїти
кожному українцю цифровий код

У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:05

Re: У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий

смотрите выше чем, у них нули, это бред
nvvetal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:13

  freeze написав:
  nvvetal написав:a_kibets верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит


А чем для верующих отличаются цифры в податковом коде и в предлагаемом цифровом коде.
Ни чем.

там верующих единицы.
остальные просто хитрожопые
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:05

А чем идентификационный код не угодил??? А касательно верующих, то это полный бред: в тех же Штатах без номера социального страхования ты никто и с тобой не будут иметь дело никакие официальные службы
С другой стороны, система нумерации там дико устаревшая и не имеет контрольной суммы, не содержит привязки к имени и фамилии.
Если уже делать номер, то сделать по-уму, с привязкой к фамилии/имени/дате рождения, с контрольной суммой и т.п.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:00

  freeze написав:
  ssnet написав:
  a_kibets написав:А индивидуальный налоговый номер уже не катит ? Он же есть у всех ... даже для ребенка его можно получить, написав завяление. Или нужно срочно ещ0е скосить денег на очередной супер реестр ?

На самом деле не у всех. Можно получить справку, что по религиозным и прочим причинам чел без кода. Везде где должен фигурировать код у таких людях нули.
Но тут по сути , насколько я понял, хотят раздать приватные ключи. Как по мне, идеальным вариантом было бы иметь его в чипе паспорта и проводить аутентификацию при помощи телефона.


Такой чипованный паспорт надо будет хранить как зеницу ока, ибо во вражьих руках.
А если еще вместе с ним уйдет и телефон.

Ну для этого надо ставить блокировку. Если сейчас уйдет телефон и нет блокировки , то денюжки со счета могут тоже тю-тю. Информация на паспорте защищена пином. Но абсолютно надежного ничего нет: Дома - домушники могут вынести, банковские ячейки периодически чистят, со счета могут стырить деньги работник и сбежать куда-тов дыру. Даже квартиру могут увести , сделав решение суда или через нотариуса куплю-продажу, а потом еще ряд перепродаж.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:10

  freeze написав:
  nvvetal написав:a_kibets верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит


А чем для верующих отличаются цифры в податковом коде и в предлагаемом цифровом коде.
Ни чем.

Непонятно, чем "верунов" коробит ИНН, если у паспорта тоже есть номер. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:53

  Faceless написав:
  freeze написав:
  nvvetal написав:a_kibets верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит


А чем для верующих отличаются цифры в податковом коде и в предлагаемом цифровом коде.
Ни чем.

Непонятно, чем "верунов" коробит ИНН, если у паспорта тоже есть номер. :mrgreen:

У главы НБУ при Яныке тоже не было ИНН. По номеру можно легко выборку сделать. С номером паспорта все ок, он в транзакциях не фигурирует :mrgreen: Вот и науськивают малограмотных верующих. что это любые такие идентификаторы это числа дьявола :mrgreen: Какие-то де*** по всей стране стены расписывают, что биометрический паспорт от дьявола.
Как по мне самый простой выход это требовать чтоб Имя, Фамилия и Отчество + дата рождения были уникальными. Тогда можно их легко пересчитывать в ИНН без ведома тех кто против таких цифр.
Востаннє редагувалось ssnet в П'ят 12 лип, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:59

  Watcher написав:А чем идентификационный код не угодил??? А касательно верующих, то это полный бред: в тех же Штатах без номера социального страхования ты никто и с тобой не будут иметь дело никакие официальные службы
С другой стороны, система нумерации там дико устаревшая и не имеет контрольной суммы, не содержит привязки к имени и фамилии.
Если уже делать номер, то сделать по-уму, с привязкой к фамилии/имени/дате рождения, с контрольной суммой и т.п.
что бы мы были как коровы на ферме все з бирками и чипами или как бродячие бездомные собаки тоже с бирками . Спасибо ЗЕ ! ферма имени Зеленского
Востаннє редагувалось yama в П'ят 12 лип, 2019 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:59

Re: У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий

  Faceless написав:Непонятно, чем "верунов" коробит ИНН, если у паспорта тоже есть номер

Хорошо быть "веруном": транзакции не привязаны к паспорту и их невозможно отследить по конкретному человеку, никак.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:00

  Faceless написав:
  freeze написав:
  nvvetal написав:a_kibets верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит


А чем для верующих отличаются цифры в податковом коде и в предлагаемом цифровом коде.
Ни чем.

Непонятно, чем "верунов" коробит ИНН, если у паспорта тоже есть номер. :mrgreen:

так и от паспорта коробит , но если без кредитов - без ИНН еще как-то прожить можно , то без Паспорта тяжеловато если ты не бомж-цыган
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:03

  Watcher написав:
  Faceless написав:Непонятно, чем "верунов" коробит ИНН, если у паспорта тоже есть номер

Хорошо быть "веруном": транзакции не привязаны к паспорту и их невозможно отследить по конкретному человеку, никак.

до недавнего времени и сейчас многие банки отказывают в сотрудничестве
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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