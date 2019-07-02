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У Зеленського хочуть присвоїти
кожному українцю цифровий код

У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:17

MZ/X позичив у шановного Василя Петровича одну тисячу гривень, тому що до понеділка йому неодмінно треба розрахуватися з попереднім кредитором - не менш шановним 29_02_1717. Ну і що?
vajnagi
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:44

ипать, малыш познает мир! А он вообще в курсе что код давно есть, и называется он иентификационным?
redmax11
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