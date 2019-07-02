У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:17
MZ/X позичив у шановного Василя Петровича одну тисячу гривень, тому що до понеділка йому неодмінно треба розрахуватися з попереднім кредитором - не менш шановним 29_02_1717. Ну і що?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:44
ипать, малыш познает мир! А он вообще в курсе что код давно есть, и называется он иентификационным?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:33
Это они путают с товарным штрихкодом. Там три шестерки выпадают
Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:38
Re: У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий
Кстати сегодня ходили малому ИНН брали. Сказали что будет готово через три дня. Инн это количество дней с 1900 года до дня рождения человека + несколько проверочных цифр-сумм. Простой математический алгоритм. Вбиваем дату рождения и даже самый старый компьютер калькулятор выведет это число. Распечатываем, ставим печать и выдаем клиенту.
Ждать три дня. И все тут.
Живем на Троещине, налоговая на Соломенке
Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:19
Давно пора ввести мастер-реестр. Этой идее уже не менее 15 лет. Ещё Кучма собирался это сделать. Одно не понятно, почему снова МВС или ДМС . Человек рождается или умирает - с ним рядом врач. Пусть даже патологоанатом. Мастер-реестр должен быть в Минздрава, и это будущий реестр медицинских полисов обязательного страхования.
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