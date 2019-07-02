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У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:17
MZ/X позичив у шановного Василя Петровича одну тисячу гривень, тому що до понеділка йому неодмінно треба розрахуватися з попереднім кредитором - не менш шановним 29_02_1717. Ну і що?
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vajnagi
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:44
ипать, малыш познает мир! А он вообще в курсе что код давно есть, и называется он иентификационным?
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redmax11
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:33
Faceless написав: freeze написав: nvvetal написав:a_kibets
верующие могу отказаться + не все налоги платят - школоло без кода бродит
А чем для верующих отличаются цифры в податковом коде и в предлагаемом цифровом коде.
Ни чем.
Непонятно, чем "верунов" коробит ИНН, если у паспорта тоже есть номер.
Это они путают с товарным штрихкодом. Там три шестерки выпадают
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p_a_l
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:38
Кстати сегодня ходили малому ИНН брали. Сказали что будет готово через три дня. Инн это количество дней с 1900 года до дня рождения человека + несколько проверочных цифр-сумм. Простой математический алгоритм. Вбиваем дату рождения и даже самый старый компьютер калькулятор выведет это число. Распечатываем, ставим печать и выдаем клиенту.
Ждать три дня. И все тут.
Живем на Троещине, налоговая на Соломенке
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p_a_l
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:19
Давно пора ввести мастер-реестр. Этой идее уже не менее 15 лет. Ещё Кучма собирался это сделать. Одно не понятно, почему снова МВС или ДМС . Человек рождается или умирает - с ним рядом врач. Пусть даже патологоанатом. Мастер-реестр должен быть в Минздрава, и это будущий реестр медицинских полисов обязательного страхования.
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astatempo
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:51
astatempo написав:
Одно не понятно, почему снова МВС или ДМС . Человек рождается или умирает - с ним рядом врач.
Верно,проще некуда.В роддоме выдача ,а в МОРГ (Месте Окончательной Регистрации Граждан) аннулирование
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:53
похоже кому-то не терпится украсть десяток-другой миллион бюджетных гривен...
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Cler
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:29
Cler написав:
похоже кому-то не терпится украсть десяток-другой миллион бюджетных гривен...
Щас как начнут с 1го сентября шоколадную банду по сизо распихивать так желание отпадёт само собой.
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Ratatui
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Додано: Суб 13 лип, 2019 00:05
Cler написав:
похоже кому-то не терпится украсть десяток-другой миллион бюджетных гривен...
А почему бюджетных? Уже Европа выделила 25 лямов еуро грантов под это дело.
Как минимум господин Федоров уже будет жить хорошо
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zzzxxx
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:14
ssnet написав: Faceless написав: freeze написав:
А чем для верующих отличаются цифры в податковом коде и в предлагаемом цифровом коде.
Ни чем.
Непонятно, чем "верунов" коробит ИНН, если у паспорта тоже есть номер.
У главы НБУ при Яныке тоже не было ИНН. По номеру можно легко выборку сделать. С номером паспорта все ок, он в транзакциях не фигурирует
Вот и науськивают малограмотных верующих. что это любые такие идентификаторы это числа дьявола
Какие-то де*** по всей стране стены расписывают, что биометрический паспорт от дьявола.
Как по мне самый простой выход это требовать чтоб Имя, Фамилия и Отчество + дата рождения были уникальными. Тогда можно их легко пересчитывать в ИНН без ведома тех кто против таких цифр.
Да нет никакой проблемы с отслеживанием транзакций или чего бы то ни было у отказников, по сравнению с тему, у кого есть ИНН, это ещё один миф. Ну может только в небольшой части случаев
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Faceless
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