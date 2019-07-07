Населення України наразі оплачує 97% житлово-комунальних послуг.
Дивися повний текст Українці оплачують 97% комунальних послуг - Зубко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:01
Українці оплачують 97% комунальних послуг - Зубко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці оплачують 97% комунальних послуг - Зубко.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:01
Врет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
|