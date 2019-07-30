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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:15

Ratatui
В Украине выпускники идут работать по специальности? Вопрос риторический. Живу два года в Кракове и знакомые уже бывшие студенты работают бухгалтерами, маркетологами, логистами, ит-шниками. Покупают в ипотеку недвигу.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:35

  Альтернативщик написав:Ratatui
В Украине выпускники идут работать по специальности? Вопрос риторический. Живу два года в Кракове и знакомые уже бывшие студенты работают бухгалтерами, маркетологами, логистами, ит-шниками. Покупают в ипотеку недвигу.


Ага и у меня гора знакомых дети которых после института пекут блины и варят кофе в Польше. Украинское образование это совсем другая история с советской основой в башке, что обязательно нужно закончить институт потому как папа с мамой велят.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:01

  Ratatui написав:
  Альтернативщик написав:Ratatui
В Украине выпускники идут работать по специальности? Вопрос риторический. Живу два года в Кракове и знакомые уже бывшие студенты работают бухгалтерами, маркетологами, логистами, ит-шниками. Покупают в ипотеку недвигу.


Ага и у меня гора знакомых дети которых после института пекут блины и варят кофе в Польше. Украинское образование это совсем другая история с советской основой в башке, что обязательно нужно закончить институт потому как папа с мамой велят.

Послушайте, ну ведь никого не будут насильно тянуть на работу по специальности, если он согласен печь блины за 15-20 злотых в час! Они пробовали найти в Польше работу по специальности? Или сразу на блины ехали?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:22

Gastarbaiter

Пробовали. Но ситуация приблизительно как у нас. Нужен молодой 20 летний с образованием и опытом работы на данной должности от 3х лет желающий много поработать,но приэтом не претендовать на высокую зп. :mrgreen:

Поэтому блины и канапки наше всё. Хотя и не скрою есть пару человек которые неплохо пристроились на работу для гугла в Польше.
Ratatui
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  #<1 ... 4567
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