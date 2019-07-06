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В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.
Дивися повний текст В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом: які штрафи (інфографіка)
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:55
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