Обережно, шахраї: ТОП-10 країн, де найчастіше обманюють...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 жов, 2025 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше, подорожуючи світом, туристи стикаються з кишеньковими крадіями. Лідером за кількістю ошуканих мандрівників є Іспанія, де за останні роки зафіксовано понад мільйон випадків шахрайства
Дивися повний текст Обережно, шахраї: ТОП-10 країн, де найчастіше обманюють туристів
Додано: Пон 06 жов, 2025 08:35
В Польщі більше як в Іспанії
