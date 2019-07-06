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В якому районі Києва водії
найчастіше п’ють за кермом:...

В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:55

В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.

Дивися повний текст В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом: які штрафи (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:55

троєщина як завжди))
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:27

Re: В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом:..

Ну такое, с точки зрения анализа ужасный график. Надо было на душу населения района посчитать количество протоколов, а не давать общие данные.
Laven
 
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