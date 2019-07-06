Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.
Дивися повний текст В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом: які штрафи (інфографіка).
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:55
В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом: які штрафи (інфографіка).
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:27
Re: В якому районі Києва водії найчастіше п’ють за кермом:..
Ну такое, с точки зрения анализа ужасный график. Надо было на душу населения района посчитать количество протоколов, а не давать общие данные.
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