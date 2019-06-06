При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Вів 16 лип, 2019 15:05

ruvex написав: Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков. Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков.

ruvex написав: В любом случае не стоит забывать, что абитуриенты это будущие студенты, которые идут учиться. В этом главный смысл. Иначе принимайте в ВУЗы только нобелевский лауреатов. В любом случае не стоит забывать, что абитуриенты это будущие студенты, которые идут учиться. В этом главный смысл. Иначе принимайте в ВУЗы только нобелевский лауреатов.

ruvex написав: п.с. Я бы с Вами полностью согласился, если бы к текущему времени мы имели статистику в разрезе среднего образования в 70-80% знаний по указанным уровням, от общего числа выпускников школ. п.с. Я бы с Вами полностью согласился, если бы к текущему времени мы имели статистику в разрезе среднего образования в 70-80% знаний по указанным уровням, от общего числа выпускников школ.

Так задатков тут и не надо, никто не требует высокого уровня, средний освоить может кто угодно.Так речь вообще о уровне знаний а уровне хотя бы среднего. Не утрируйте.Как по мне, такой критерий для поступления только увеличит этот процент знаний, так как у тех, кто таки планировал получать ВО, но не уделял внимания уровню английского, появиться стимул уделить. А так, даже если бы статистика показала, что среди выпускников школ уровень знаний английского на уровне среднего у 1%, я все равно был бы за эту инициативу.