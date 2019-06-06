Судя по идеологии существует два языка, украинский и английский.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 14:27
Судя по идеологии существует два языка, украинский и английский.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:30
По некоторым ВУЗам, некогда национального уровня уже нет никакого набора. На приемную комиссию приходят один-два человека в день. Мы уже до реформировались.
Каков будет результат подобного через 5-7 лет несложно предугадать.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:34
Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
Это абсолютно не означает, что надо набирать кого попало
Результат более жёстких требований к абитуриентам - более высокий уровень выпускников, это только плюс
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:42
Это абсолютно не означает, что набирать нужно только андроидов. Одаренный математик к примеру, может не иметь задатков к изучению языков. Если вопрос стоит - реформировать высшую школу в 0, тогда другой вопрос. Отсутствие абитуриентов это огромный шаг.
В любом случае не стоит забывать, что абитуриенты это будущие студенты, которые идут учиться. В этом главный смысл. Иначе принимайте в ВУЗы только нобелевский лауреатов.
п.с. Я бы с Вами полностью согласился, если бы к текущему времени мы имели статистику в разрезе среднего образования в 70-80% знаний по указанным уровням, от общего числа выпускников школ.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:05
Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
Так задатков тут и не надо, никто не требует высокого уровня, средний освоить может кто угодно.
Так речь вообще о уровне знаний а уровне хотя бы среднего. Не утрируйте.
Как по мне, такой критерий для поступления только увеличит этот процент знаний, так как у тех, кто таки планировал получать ВО, но не уделял внимания уровню английского, появиться стимул уделить. А так, даже если бы статистика показала, что среди выпускников школ уровень знаний английского на уровне среднего у 1%, я все равно был бы за эту инициативу.
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:13
И сколько при таких требованиях останется расплодившихся вузов и преподавателей в них?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:13
antey1969 Ви хотіли би бачити гранти на кожного абітурієнта на вивчення англійської мови? А на арифметику або українську мову? Що стосується ексклюзивності англійської - то це, звичайно, вони погарячкували. На мою думку слід розширити рамки, але виключити російську.
Zlyjmagyar
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:21
Учитывая миграционный процессы нужно изучать польский и русский.
На английском пишутся большинство научных работ, вот только сколько научных работников останется в Украине через 5-10лет,и останется ли наука вообще?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:23
Хорошо. Когда речь заходит о поднятии уровня зарплат до европейских, Вы понимаете и аргументируете отсутствие на данный момент таких источников.
Почему же сейчас не понимаете, что на данный момент нет источников для поддержания высшей школы при указанных критериях?
Подобные заградительные критерии - это прямой путь к упадку высшего образования в стране, в связи с отсутствием необходимой базы в среднем образовательном звене. Можно еще ввести штрафы, за не владение определенным уровнем иностранного языка, по образу и подобию.
Black Jack - White Business
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